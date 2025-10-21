martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 13:46
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 21 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 21 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 21 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 2753 - 53 El Barco

Los números ganadores

  1. 2753
  2. 5387
  3. 8008
  4. 3488
  5. 1934
  6. 4538
  7. 5082
  8. 6595
  9. 6491
  10. 1704
  11. 1291
  12. 7882
  13. 6217
  14. 2562
  15. 2616
  16. 6970
  17. 6559
  18. 2256
  19. 4590
  20. 1090

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

