Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 20 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 20 de octubre con los números ganadores de la fecha.
En el primer lugar se ubicó el 81, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las flores".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 2381
2° 8731
3° 7725
4° 2595
5° 3979
6° 4009
7° 1081
8° 8483
9° 0115
10° 9979
11° 7678
12° 4680
13° 2565
14° 6756
15° 8767
16° 8972
17° 2120
18° 7938
19° 5379
20° 5983
En el primer lugar se ubicó el 03, cuyo significado en los sueños corresponde a "San Cono".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 0103
2° 9528
3° 5955
4° 7329
5° 1293
6° 6591
7° 5145
8° 9020
9° 6948
10° 6157
11° 7280
12° 7889
13° 0351
14° 2685
15° 9672
16° 2142
17° 7838
18° 7285
19° 1146
20° 7288
En el primer lugar se ubicó el 60, cuyo significado en los sueños corresponde a "La virgen".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 8360
2° 2933
3° 9965
4° 6331
5° 8698
6° 3814
7° 9775
8° 8642
9° 9104
10° 9486
11° 9779
12° 6855
13° 3055
14° 7927
15° 7691
16° 8126
17° 6141
18° 2977
19° 6361
20° 2365
En el primer lugar se ubicó el 59, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las plantas".
En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:
1° 7459
2° 0178
3° 8299
4° 3982
5° 3662
6° 5205
7° 2076
8° 3478
9° 6245
10° 6797
11° 7574
12° 9833
13° 5800
14° 1835
15° 9571
16° 3003
17° 5570
18° 2424
19° 3619
20° 8696
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
