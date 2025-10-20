martes 21 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2025 - 21:07
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 20 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 20 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Lee además
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, lunes 20 de octubre

Resultados del primer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 11:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 81, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las flores".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 2381

2° 8731

3° 7725

4° 2595

5° 3979

6° 4009

7° 1081

8° 8483

9° 0115

10° 9979

11° 7678

12° 4680

13° 2565

14° 6756

15° 8767

16° 8972

17° 2120

18° 7938

19° 5379

20° 5983

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 03, cuyo significado en los sueños corresponde a "San Cono".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 0103

2° 9528

3° 5955

4° 7329

5° 1293

6° 6591

7° 5145

8° 9020

9° 6948

10° 6157

11° 7280

12° 7889

13° 0351

14° 2685

15° 9672

16° 2142

17° 7838

18° 7285

19° 1146

20° 7288

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 60, cuyo significado en los sueños corresponde a "La virgen".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 8360

2° 2933

3° 9965

4° 6331

5° 8698

6° 3814

7° 9775

8° 8642

9° 9104

10° 9486

11° 9779

12° 6855

13° 3055

14° 7927

15° 7691

16° 8126

17° 6141

18° 2977

19° 6361

20° 2365

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 59, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las plantas".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 7459

2° 0178

3° 8299

4° 3982

5° 3662

6° 5205

7° 2076

8° 3478

9° 6245

10° 6797

11° 7574

12° 9833

13° 5800

14° 1835

15° 9571

16° 3003

17° 5570

18° 2424

19° 3619

20° 8696

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Lo que se lee ahora
Elecciones2025: cómo consultar dónde votás por WhatsApp con “Vot-A” (Foto ilustrativa)
A las urnas.

Elecciones 2025: cómo consultar dónde votás por WhatsApp con "Vot-A"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Sin clases en dos localidades de Jujuy.
Atención.

Suspendieron las clases en dos ciudades de Jujuy: los motivos

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Detenidos por el caso María Luz Herrera
Etapa final.

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel