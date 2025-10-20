Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 20 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

En el primer lugar se ubicó el 81, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las flores".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 2381

2° 8731

3° 7725

4° 2595

5° 3979

6° 4009

7° 1081

8° 8483

9° 0115

10° 9979

11° 7678

12° 4680

13° 2565

14° 6756

15° 8767

16° 8972

17° 2120

18° 7938

19° 5379

20° 5983

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 03, cuyo significado en los sueños corresponde a "San Cono".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 0103

2° 9528

3° 5955

4° 7329

5° 1293

6° 6591

7° 5145

8° 9020

9° 6948

10° 6157

11° 7280

12° 7889

13° 0351

14° 2685

15° 9672

16° 2142

17° 7838

18° 7285

19° 1146

20° 7288

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 60, cuyo significado en los sueños corresponde a "La virgen".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 8360

2° 2933

3° 9965

4° 6331

5° 8698

6° 3814

7° 9775

8° 8642

9° 9104

10° 9486

11° 9779

12° 6855

13° 3055

14° 7927

15° 7691

16° 8126

17° 6141

18° 2977

19° 6361

20° 2365

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 59, cuyo significado en los sueños corresponde a "Las plantas".

En este caso, el sorteo completo fue el siguiente:

1° 7459

2° 0178

3° 8299

4° 3982

5° 3662

6° 5205

7° 2076

8° 3478

9° 6245

10° 6797

11° 7574

12° 9833

13° 5800

14° 1835

15° 9571

16° 3003

17° 5570

18° 2424

19° 3619

20° 8696

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.