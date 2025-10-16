Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 16 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 16 de octubre con los números ganadores de la fecha.
En el primer lugar se ubicó el 88, cuyo significado en los sueños corresponde a "El papa".
En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:
1° 0888
2° 1457
3° 3243
4° 9744
5° 9903
6° 4427
7° 0115
8° 8337
9° 8231
10° 7650
11° 4926
12° 2641
13° 4839
14° 3515
15° 5218
16° 2493
17° 3462
18° 8559
19° 4810
20° 9915
1° 0888
2° 1285
3° 3686
4° 0316
5° 0290
6° 4745
7° 5763
8° 0550
9° 6969
10° 0400
11° 1437
12° 5918
13° 1479
14° 3039
15° 7838
16° 0220
17° 6325
18° 9598
19° 4668
20° 2794
En el primer lugar se ubicó el 78, cuyo significado en los sueños corresponde a "Ramera".
En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:
1° 5078
2° 5651
3° 8304
4° 6273
5° 3517
6° 3115
7° 6089
8° 8661
9° 8079
10° 5111
11° 0512
12° 3291
13° 2351
14° 0063
15° 1117
16° 3257
17° 5342
18° 3435
19° 4500
20° 1017
En el primer lugar se ubicó el 89, cuyo significado en los sueños corresponde a "La rata".
En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:
1° 6089
2° 8632
3° 6605
4° 5238
5° 6414
6° 2163
7° 2376
8° 5265
9° 9860
10° 2366
11° 8758
12° 8214
13° 7795
14° 2306
15° 0153
16° 6773
17° 5395
18° 6271
19° 6600
20° 0812
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
