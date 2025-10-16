jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 21:22
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 16 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 16 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, jueves 16 de octubre

Resultados del primer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 11:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 88, cuyo significado en los sueños corresponde a "El papa".

En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:

1° 0888

2° 1457

3° 3243

4° 9744

5° 9903

6° 4427

7° 0115

8° 8337

9° 8231

10° 7650

11° 4926

12° 2641

13° 4839

14° 3515

15° 5218

16° 2493

17° 3462

18° 8559

19° 4810

20° 9915

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 88, cuyo significado en los sueños corresponde a "El papa".

En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:

1° 0888

2° 1285

3° 3686

4° 0316

5° 0290

6° 4745

7° 5763

8° 0550

9° 6969

10° 0400

11° 1437

12° 5918

13° 1479

14° 3039

15° 7838

16° 0220

17° 6325

18° 9598

19° 4668

20° 2794

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 78, cuyo significado en los sueños corresponde a "Ramera".

En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:

1° 5078

2° 5651

3° 8304

4° 6273

5° 3517

6° 3115

7° 6089

8° 8661

9° 8079

10° 5111

11° 0512

12° 3291

13° 2351

14° 0063

15° 1117

16° 3257

17° 5342

18° 3435

19° 4500

20° 1017

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 89, cuyo significado en los sueños corresponde a "La rata".

En este caso, el sorteo completo fué el siguiente:

1° 6089

2° 8632

3° 6605

4° 5238

5° 6414

6° 2163

7° 2376

8° 5265

9° 9860

10° 2366

11° 8758

12° 8214

13° 7795

14° 2306

15° 0153

16° 6773

17° 5395

18° 6271

19° 6600

20° 0812

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

