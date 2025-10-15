miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 13:46
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 15 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 15 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, miércoles 15 de octubre

Resultados del primer sorteo de la Quiniela de Tucumán de las 11:30 hs: la matutina

A la cabeza: 7181 (81 - las flores)

Todos los números ganadores:

  1. 7181
  2. 7786
  3. 6902
  4. 2264
  5. 3269
  6. 4884
  7. 3805
  8. 9518
  9. 6590
  10. 4368
  11. 4947
  12. 3672
  13. 1079
  14. 2568
  15. 2263
  16. 3588
  17. 3527
  18. 8367
  19. 5259
  20. 9750

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

