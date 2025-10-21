Así funcionará el swap por USD 20.000 millones con EE.UU para la deuda e intervenir en las bandas

A seis días de las elecciones legislativas , el Banco Central (BCRA) oficializó la firma de un swap con Estados Unidos (EE.UU) por USD 20.000 millones , revelando además algunos detalles sobre cuándo se liberará el primer tramo y bajo qué condiciones se podrá utilizar .

Fuentes oficiales del organismo, encabezado por Santiago Bausili , confirmaron a Infobae que los desembolsos de cada etapa se definirán según las necesidades futuras del BCRA , y destacaron que actualmente la entidad cuenta con “una hoja de balance sólida con amplia liquidez” .

Además, indicaron que los USD 20.000 millones estarán a disposición libre , lo que implica que el Gobierno no solo podrá destinarlos a cubrir los vencimientos de 2026 , que eran motivo de preocupación, sino también a intervenir en el mercado cambiario . Sin embargo, aún resta confirmar si se impusieron condiciones sobre la continuidad del régimen cambiario tras las elecciones.

El propio presidente Javier Milei se pronunció esta mañana sobre el posible uso del swap para el pago de deuda. En diálogo con Canal 8 de Tucumán , explicó: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas . Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos cuentan con crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solo se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales debido a que el riesgo país sigue siendo muy alto, se harán los pagos de 2026 utilizando la línea de swap ; esto significa tomar deuda para pagar deuda ”, detalló el mandatario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto del equipo ya se encuentra en la Argentina luego de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Fuentes oficiales del BCRA explicaron cómo se podría emplear el swap para el pago de deuda en caso de que no se pueda acceder a los mercados internacionales, indicando que se activaría solo un tramo del acuerdo. “Todavía no se tomó ninguna decisión para pagar con ese swap. Los primeros vencimientos son en enero, por lo que sería poco conveniente activar tres meses antes y pagar tasa por un dinero que se necesitará más adelante”, señalaron.

Condiciones y acceso a los dólares del acuerdo

Por otro lado, todavía no se definió oficialmente la forma en que el Gobierno accederá a esos dólares. “El swap se firmó con el Tesoro de Estados Unidos, por lo que no sería necesario el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEGs). Se habló mucho de esto, pero en el comunicado se menciona únicamente el swap BCRA-Tesoro”, explicó el economista y socio de Audemus, Gonzalo Guiraldes.

En la publicación del BCRA realizada cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes, antes de la apertura del mercado tras la fuerte escalada de los precios del viernes pasado, no se hace mención al Banco de la Reserva Federal.

El viernes las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminaron en USD 41.168 millones.

“El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones”, destacó el comunicado, con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, poniendo especial atención en mantener la estabilidad de precios y fomentar un crecimiento económico sostenido.

Una visión similar fue expresada por una fuente relevante del mercado: “La Argentina firmó con el Tesoro de Estados Unidos el swap. Entonces, los DEGs quizás son para Norteamérica: se utilizan los DEGs que tienen en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina, pero el swap es con el Tesoro de Estados Unidos en dólares”, explicó.

Impacto en el mercado y estrategia del BCRA

Por su parte, la economista de la consultora LCG, Florencia Iragui, señaló que hasta no conocer el texto completo del acuerdo, es imposible determinar cómo se activará. “Por ahora hay un comunicado de prensa, que confirma que existe un acuerdo con Estados Unidos por un swap de monedas por hasta USD 20.000 millones, pero no se detallan cuáles son las condiciones”, explicó.

El Banco Central y la venta de dólares

La forma en que está redactado el comunicado no es casual y busca enviar un mensaje al mercado sobre la capacidad operativa del BCRA. “Lo que BCRA hace al comentar que son reservas líquidas es decir que tiene USD 20.000 millones que los puede usar. No es lo mismo que el oro que tienen que venderlo o como el swap de China en donde tenes que pedir una autorización”, aclaró el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

Aunque fuentes del BCRA confirmaron que los fondos del swap estarán a disposición libre, Tiscornia considera poco probable que se empleen para intervenir dentro de la banda cambiaria actual (hoy entre $938,65 y $1.490,57). “El criterio desde el punto de vista del BCRA, que es el que tiene el swap, es que tenes la banda de flotación y adentro no interviene. Entonces interpreto que recién lo van a poder utilizar cuando llegue al techo de la banda”, señaló.

El especialista también subrayó que, más allá de su uso efectivo, la difusión de la firma del swap y la aclaración de que se trata de reservas líquidas busca principalmente disuadir la presión sobre el dólar.

Dólar El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Demanda de cobertura y evolución del dólar mayorista

El propio Bausili reconoció esta situación durante su visita a Washington D.C. la semana pasada. “Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, explicó. Se trata de una situación extrema que se espera normalizar tras las elecciones del 26 de octubre.

Este lunes, alrededor de las 13 horas, el dólar mayorista registró un aumento de $15, cotizando para la venta en $1.470, a apenas $20,57 del techo de la banda. Sin embargo, aún queda por ver si el Tesoro de Estados Unidos intervendrá nuevamente comprando pesos durante la jornada para evitar que alcance ese límite.