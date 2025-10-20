Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap con EE.UU."

El presidente Javier Milei afirmó que la línea de swap por US$ 20.000 millones firmada entre el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos podrá utilizarse para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 en caso de que la Argentina no logre acceder al mercado financiero internacional.

“ Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap . Eso significa tomar deuda para pagar deuda”, explicó el mandatario en declaraciones a Canal 8 de Tucumán.

Milei detalló que el acuerdo bilateral con el Tesoro norteamericano, oficializado este lunes por el BCRA , le permitirá al país ampliar sus herramientas cambiarias y fortalecer sus reservas internacionales.

“ Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente. Solamente se ejecuta cuando se necesita ”, precisó.

El jefe de Estado aseguró que el swap tiene como finalidad dar previsibilidad y confianza a los inversores.

“Ese es el fin que tiene: dar seguridad a quienes han invertido en la Argentina, bajar el riesgo país y la tasa de interés, y permitir que los argentinos puedan acceder al crédito”, señaló.

Javier Milei El Presidente Javier Milei explicó que el acuerdo con EE.UU. “dará seguridad a los inversores” y permitirá afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

Una herramienta para estabilizar y garantizar pagos

El acuerdo con Washington, anunciado días atrás, forma parte del Fondo de Estabilización Cambiaria que impulsa la administración de Donald Trump y fue diseñado para reforzar las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad del peso.

Según explicó Milei, el swap no solo apunta a respaldar los compromisos de deuda, sino también a facilitar el acceso al crédito de empresas y familias.

“No solo las empresas, para financiar capital de trabajo o inversiones, sino también para que los argentinos puedan comprarse una casa”, dijo.

El Gobierno enfrenta para 2026 vencimientos por US$ 18.182 millones entre capital e intereses. Si se suman compromisos provinciales, empresariales y del BCRA, la cifra total asciende a casi US$ 30.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el swap permitirá garantizar los pagos de bonos en caso de que el acceso al crédito siga restringido:

“En enero tenemos que pagar USD 4.200 millones. Si no conseguimos refinanciamiento, podríamos solicitar ese monto a Estados Unidos y así asegurar los pagos de enero y julio”.

Un mensaje al mercado antes de las elecciones

El anuncio llega en un contexto de presión cambiaria y con el dólar acercándose a los $1.500, a pocos días de las elecciones legislativas.

El Tesoro estadounidense ya intervino tres veces en el mercado local, vendiendo dólares y comprando pesos para contener la volatilidad.

Con el swap ya firmado y disponible para activarse, Milei busca mostrar fortaleza financiera y despejar dudas sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos.

“El swap es una red de seguridad que nos permite transitar esta etapa con estabilidad y sin sobresaltos”, remarcó el Presidente.