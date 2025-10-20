lunes 20 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2025 - 17:56
Economia.

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap con EE.UU."

El Presidente Javier Milei explicó que el acuerdo con EE.UU. “dará seguridad a los inversores” y permitirá afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei y Trump

El presidente Javier Milei afirmó que la línea de swap por US$ 20.000 millones firmada entre el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos podrá utilizarse para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 en caso de que la Argentina no logre acceder al mercado financiero internacional.

Lee además
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent junto a Javier Milei
Economía.

EE.UU. y Argentina firmaron el swap por US$20.000 millones para reforzar reservas
Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP) video
Economía.

"Están luchando por su vida": La dura frase de Donald Trump sobre la Argentina

Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap. Eso significa tomar deuda para pagar deuda”, explicó el mandatario en declaraciones a Canal 8 de Tucumán.

Milei detalló que el acuerdo bilateral con el Tesoro norteamericano, oficializado este lunes por el BCRA, le permitirá al país ampliar sus herramientas cambiarias y fortalecer sus reservas internacionales.

Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente. Solamente se ejecuta cuando se necesita”, precisó.

El jefe de Estado aseguró que el swap tiene como finalidad dar previsibilidad y confianza a los inversores.

Ese es el fin que tiene: dar seguridad a quienes han invertido en la Argentina, bajar el riesgo país y la tasa de interés, y permitir que los argentinos puedan acceder al crédito”, señaló.

Javier Milei
El Presidente Javier Milei explic&oacute; que el acuerdo con EE.UU. &ldquo;dar&aacute; seguridad a los inversores&rdquo; y permitir&aacute; afrontar los vencimientos de deuda del pr&oacute;ximo a&ntilde;o.

El Presidente Javier Milei explicó que el acuerdo con EE.UU. “dará seguridad a los inversores” y permitirá afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

Una herramienta para estabilizar y garantizar pagos

El acuerdo con Washington, anunciado días atrás, forma parte del Fondo de Estabilización Cambiaria que impulsa la administración de Donald Trump y fue diseñado para reforzar las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad del peso.

Según explicó Milei, el swap no solo apunta a respaldar los compromisos de deuda, sino también a facilitar el acceso al crédito de empresas y familias.

No solo las empresas, para financiar capital de trabajo o inversiones, sino también para que los argentinos puedan comprarse una casa”, dijo.

El Gobierno enfrenta para 2026 vencimientos por US$ 18.182 millones entre capital e intereses. Si se suman compromisos provinciales, empresariales y del BCRA, la cifra total asciende a casi US$ 30.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el swap permitirá garantizar los pagos de bonos en caso de que el acceso al crédito siga restringido:

En enero tenemos que pagar USD 4.200 millones. Si no conseguimos refinanciamiento, podríamos solicitar ese monto a Estados Unidos y así asegurar los pagos de enero y julio”.

Un mensaje al mercado antes de las elecciones

El anuncio llega en un contexto de presión cambiaria y con el dólar acercándose a los $1.500, a pocos días de las elecciones legislativas.

El Tesoro estadounidense ya intervino tres veces en el mercado local, vendiendo dólares y comprando pesos para contener la volatilidad.

Con el swap ya firmado y disponible para activarse, Milei busca mostrar fortaleza financiera y despejar dudas sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos.

El swap es una red de seguridad que nos permite transitar esta etapa con estabilidad y sin sobresaltos”, remarcó el Presidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EE.UU. y Argentina firmaron el swap por US$20.000 millones para reforzar reservas

"Están luchando por su vida": La dura frase de Donald Trump sobre la Argentina

Recta final

"Abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner", dijo Javier Milei

No, este cartel de Fuerza Patria que dice "menos Estados Unidos y más China" no es verdadero: es un montaje

Lo que se lee ahora
Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP) video
Economía.

"Están luchando por su vida": La dura frase de Donald Trump sobre la Argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Sin clases en dos localidades de Jujuy.
Atención.

Suspendieron las clases en dos ciudades de Jujuy: los motivos

Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Detenidos por el caso María Luz Herrera
Etapa final.

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel