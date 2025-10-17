"Abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner", dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei participó este viernes de una recorrida por el partido bonaerense de Tres de Febrero, acompañado por su principal candidato a diputado, Diego Santilli, en el marco de la campaña electoral rumbo a los próximos comicios.
Durante su discurso, Milei afirmó: “Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”.
La actividad contó además con la presencia del intendente local Diego Valenzuela, la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y los dirigentes Karen Reichardt, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.
En su mensaje, el mandatario hizo una referencia histórica al recordar el lugar donde se desarrolló la Batalla de Caseros, subrayando el valor de las ideas liberales en la construcción del país: “En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”.
Finalmente, Milei cerró su discurso con un mensaje a la militancia y a los candidatos bonaerenses: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.
La visita a Tres de Febrero forma parte del relanzamiento de la campaña bonaerense del oficialismo, que busca consolidar su presencia en el distrito más poblado del país, donde se concentra el 40 % del padrón electoral.
