viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 19:28
"Abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner", dijo Javier Milei

En el marco de su campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó una recorrida en Tres de Febrero junto al candidato a diputado Diego Santilli.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

Durante su discurso, Milei afirmó: “Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”.

La actividad contó además con la presencia del intendente local Diego Valenzuela, la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y los dirigentes Karen Reichardt, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

image

En su mensaje, el mandatario hizo una referencia histórica al recordar el lugar donde se desarrolló la Batalla de Caseros, subrayando el valor de las ideas liberales en la construcción del país: “En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”.

Finalmente, Milei cerró su discurso con un mensaje a la militancia y a los candidatos bonaerenses: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.

La visita a Tres de Febrero forma parte del relanzamiento de la campaña bonaerense del oficialismo, que busca consolidar su presencia en el distrito más poblado del país, donde se concentra el 40 % del padrón electoral.

