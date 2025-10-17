"Abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner", dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei participó este viernes de una recorrida por el partido bonaerense de Tres de Febrero , acompañado por su principal candidato a diputado, Diego Santilli , en el marco de la campaña electoral rumbo a los próximos comicios.

Posteo. Javier Milei: "Si Argentina se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

Durante su discurso, Milei afirmó: “Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”.

La actividad contó además con la presencia del intendente local Diego Valenzuela , la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich , y los dirigentes Karen Reichardt , Cristian Ritondo y Sebastián Pareja .

En su mensaje, el mandatario hizo una referencia histórica al recordar el lugar donde se desarrolló la Batalla de Caseros, subrayando el valor de las ideas liberales en la construcción del país: “En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”.

Finalmente, Milei cerró su discurso con un mensaje a la militancia y a los candidatos bonaerenses: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.

La visita a Tres de Febrero forma parte del relanzamiento de la campaña bonaerense del oficialismo, que busca consolidar su presencia en el distrito más poblado del país, donde se concentra el 40 % del padrón electoral.