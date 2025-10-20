Recta final

Entramos en la última semana de cara a las elecciones del 26 de octubre. Elecciones que llegan en un marco muy difícil de pronosticar y que se han transformado en un gran dolor de cabeza para todas las encuestadoras.

La verdad es que resulta muy difícil encontrar una metodología y una forma que abarquen todas las alternativas que se presentarán el próximo 26 de octubre, ya que, de acuerdo con las variables que se midan, se podrán determinar ganadores y perdedores.

En 24 provincias se eligen diputados nacionales y en tan solo 8, senadores, por lo que la dispersión existente es tan amplia que resulta muy difícil medir y, por ende, pronosticar.

De hecho, uno de los aspectos fundamentales que se está analizando ahora es si el ausentismo tan pronunciado que hubo en las elecciones anteriores se seguirá produciendo de cara a los comicios de la próxima semana. De repetirse este fenómeno, cambiaría radicalmente todo el análisis que uno puede llegar a hacer a partir de los números que manejan las encuestadoras.

En medio de esto, la fuerza política gobernante, La Libertad Avanza, se encuentra enredada en el tema económico, tras una semana muy complicada, donde, más allá de la histórica conferencia de prensa de Donald Trump con la presencia de Javier Milei -que duró casi una hora y en la que se hicieron anuncios muy importantes en materia económica para la República Argentina, como el swap de 20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos- y el reciente anuncio de otros 20.000 millones de dólares por parte de bancos internacionales , la respuesta del mercado argentino fue dura y siguió mostrando desconfianza.

Tal es el panorama de incertidumbre que vive el oficialismo nacional que, incluso antes del cierre de esta columna, el dólar y el riesgo país continuaban su escalada y las acciones argentinas caían.

Y, como si esto fuera poco, la cuestión política también complica al oficialismo nacional, ya que se rechazó el pedido para que se retiren las boletas electorales con el rostro del ex candidato libertario José Luis Espert, investigado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

Esta situación, que se dará en la provincia de Buenos Aires, puede sumarle complicaciones electorales a La Libertad Avanza y generarle algún tipo de daño.

Para colmo de males, a toda esta situación se le suma la interna que se vive en el gabinete nacional.

A la confirmación de que los funcionarios que van de candidatos asumirán sus bancas, se suman las declaraciones del Presidente, quien planteó la posibilidad de incorporar al gabinete a Santiago Caputo, poniendo en duda, tal vez, la continuidad de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Ministros.

Dentro de este marco, tampoco es menor el dato de lo que podría acontecer entre un Caputo como jefe de Gabinete y Karina Milei, actual secretaria de la Presidencia, ya que el “asesor estrella” seguramente intentaría ejercer plenamente el cargo que ocuparía y, de ese modo, profundizar aún más la interna que existe con la hermana del Presidente.

Volando bajo

En este marco nacional, Fuerza Patria, siguiendo los consejos de Napoleón ( quien dijo que no debes interrumpir a tu enemigo si ves que se está equivocando), lleva adelante una campaña en silencio, con un Axel Kicillof - quizás la carta más fuerte del peronismo de cara al futuro- recorriendo de punta a punta la provincia de Buenos Aires, pero tratando de hablar lo menos posible.

Es una campaña muy, pero muy rara, la que lleva adelante Fuerza Patria, aunque se entiende que esté motivada por la situación tan particular que vive el oficialismo de La Libertad Avanza. Situación que ilusiona al peronismo y que cambió de manera importante a la que se tenía meses atrás, cuando la posibilidad de hablar de una victoria electoral era casi nula.

Hoy, a partir de algunos datos que manejan las encuestadoras, se habla de un empate técnico y hasta de un triunfo a nivel nacional por pocos puntos

Tercera opción nacional

Por el lado de Provincias Unidas, en las últimas semanas se registró un gran entusiasmo a partir de la buena recepción de la gente en las distintas actividades de campaña que llevaron adelante.

Los gobernadores que lanzaron este espacio eran conscientes de que estaban trabajando en un proyecto con una visión puesta en 2027, pero, de repente, se encontraron con que existe una posibilidad muy importante de conformar, en estas elecciones, un bloque significativo que permita ser mediador y constituir la base de sustentación de un futuro proyecto político, no solo por la cantidad de legisladores que se pueden obtener el día 26, sino también por los ya existentes, que conservarían su mandato dos años más.

A esto hay que sumarle los posibles acuerdos políticos que se puedan ir dando de cara al futuro con legisladores y partidos políticos que no se sientan contenidos ni en La Libertad Avanza ni en Fuerza Patria, y que puedan encontrar en Provincias Unidas un espacio donde trabajar en un proyecto político sólido.

Al parecer, Provincias Unidas puede convertirse en esa tercera vía que mucha gente viene reclamando, capaz de darle gobernabilidad a la presidencia de Javier Milei durante los próximos dos años de gestión.

Eso sí, para que esto último se concrete, el Presidente va a tener que dialogar y buscar los consensos necesarios para sancionar las leyes que le permitan continuar con su plan de gobierno.

Campaña local

En el ámbito provincial, Jujuy Crece y La Libertad Avanza parecen ser las dos fuerzas políticas que se están disputando la posibilidad de ganar las elecciones del 26 de octubre.

De acuerdo con quien se hable dentro de cada fuerza, ambas manifiestan tener encuestas que las posicionan en el primer lugar. Eso sí, en cualquiera de los dos casos también persiste la seria duda de si podrán duplicar al tercero para llevarse dos de las tres bancas de diputados que hay en juego. Vale acotar al respecto que en Jujuy no se eligen senadores.

Jujuy Crece fundamenta su campaña en la gestión, llevando adelante una estrategia muy intensa, con gran movilización y presencia en todo el territorio provincial.

Por el lado de la alianza La Libertad Avanza, toda la campaña está centrada en el arrastre que pueda generar en el electorado local el presidente Javier Milei, al tiempo que se mantiene el optimismo de que, en esta elección, el espacio libertario pueda ampliar aún más su base de sustentación respecto de lo que fue la elección provincial del 11 de mayo.

Por el lado del PJ, la profunda interna que se vive ha generado una fuerte movilización en toda la provincia.

Si bien es cierto que Fuerza Patria es quien posee el sello del Partido Justicialista y está encabezado por Leila Chaher, no se descarta que puedan surgir sorpresas en el resultado final para el peronismo en su conjunto.

Al respecto, cabe recordar que en el justicialismo no solo se dirime la posibilidad de obtener el tercer diputado que está en juego, sino también la interna partidaria.

Para esta elección, por fuera del PJ han quedado importantes sectores del peronismo que se han unido bajo el nombre del frente “Primero Jujuy Avanza”, el cual ha reunido a destacadas figuras del movimiento, entre ellas exgobernadores y exlegisladores.

Este espacio, lógicamente, no solo busca llevar a Pedro Pascuttini al Congreso de la Nación, sino también obtener el sello del PJ y, de esa manera, poner en jaque la intervención que recae sobre el partido desde hace años.

No obstante, una derrota frente al aparente sector minoritario que encabeza Leila Chaher podría significar un golpe político sumamente significativo.

La izquierda, mientras tanto, continúa llevando adelante su característico trabajo a destajo, con el tradicional “puerta a puerta”.

En este espacio hay conciencia de que es muy difícil retener la banca que vence en diciembre, actualmente ocupada por Alejandro Vilca; aun así, se muestran entusiasmados, conscientes de que se van consolidando como una fuerza política a nivel provincial que, de cara a lo que viene, les permitirá afrontar con mayor tranquilidad el piso electoral del 5% y, así, ganar más representación en la Legislatura y en los distintos estamentos municipales.

Para esta elección, que sin lugar a dudas es una elección distinta, probablemente no participen en la distribución, pero el trabajo electoral los ayudará a consolidarse mucho más como fuerza política.

Por último, solo queda decir que estamos en la recta final de cara a una elección legislativa nacional con muchas particularidades, en la que la participación será, sin lugar a dudas, un aspecto importante a analizar.

¡Buena semana para todos!

Alberto Siufi.