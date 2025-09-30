Las billeteras virtuales no pueden vender dólar oficial: la postura del Banco Central

El Banco Central y la venta de dolares de las billeteras virtuales

El Banco Central aclaró este martes que las billeteras virtuales no pueden vender el dólar oficial . El presidente de la entidad, Santiago Bausili, habló sobre la medida. “No cambia nada, más allá del revuelo en las redes”, argumentó.

“No hubo ninguna medida tomada hoy”, destacó en una entrevista televisiva. “En términos normativos no cambia nada en lo que tiene que ver con el acceso para personas humanas al mercado de cambios” , agregó.

“Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las Alycs no están autorizadas por el BCRA”, explicó.

“Simplemente se aclaró una interpretación errónea de una normativa . Entonces eso afectó las operaciones en algunas entidades, pero no tiene nada que ver con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”, indicó.

Cotización del dólar oficial El Banco Central y la venta de dólares de las billeteras virtuales

Para Bausili las billeteras y aplicaciones “empezaron a incorporar la venta de dólares de forma errónea y que el Banco Central decidió intervenir “para aclararles que la interpretación estaba errada”, dijo y agregó que no existió un pedido directo a las firmas afectadas.

La aclaración desde el Banco Central

“El BCRA lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Nosotros no hablamos con Cocos Capital hoy”, subrayó. “El otro día, cuando sacamos una normativa para frenar el rulo, que era un arbitraje nada más, también salió un rumor de que se ponía cepo. Nosotros, desde el día uno eliminamos restricciones cambiarias cada vez que estaban las condiciones dadas, no sumamos ninguna”, afirmó.

Bausili subrayó que “estaba habiendo arbitrajes que afectaban el funcionamiento del mercado” y afirmó que “la salida del rulo no es un nuevo cepo”, subrayó. “El rulo entre dólar oficial y el blue es completamente marginal. No nos afecta”, remarcó.

Insistió en que “no hubo ninguna medida tomada hoy y el acceso que tienen las personas humanas al mercado de cambios está inalterado”, y aclaró: “Niego rotundamente que vaya a cambiar el régimen después de las elecciones”.

Sobre la cotización del dólar oficial y la suba del riesgo país, dijo que “son movimientos de mercados normales. Hay diferentes movimientos que afectan la operatoria de las variables financieras. No hubo ningún hecho puntual que haya afectado a estas variables”, comentó.

Las billeteras virtuales afectadas

La decisión afecta a Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, y a Cocos Capital, dos de las billeteras más grandes del mercado, quienes operaban comprando las divisas a Banco Industrial, Bind, que les cortó el servicio, según fuentes del mercado.

“Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”, dijo esta tarde en X Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.