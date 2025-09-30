martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 10:19
en vivo Economia.

EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar hoy martes 30 de septiembre

Ayer la divisa paralela cerró a $1430 para la venta; en tanto, el dólar oficial se ubicó en $1380 para la misma operación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

EN VIVO

A la espera de la apertura de los mercados, el dólar blue opera a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city porteña. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5,2%.

El dólar oficial rebotó a $1.360 en el segmento mayorista y a $1.380 en el minorista (Banco Nación). Tuvo lugar luego de que el Banco Central (BCRA) volviera a reinstaurar el viernes restricciones cambiarias para frenar un rulo entre el oficial y los financieros. Paralelamente, el Contado con Liquidación (CCL) y el MEP también operaron al alza. En este sentido, el CCL rozó los $1.500. Por su parte, los ADRs y los bonos soberanos cayeron por tercera jornada consecutiva este lunes y el riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.

Live Blog Post

¿Cuáles son los dólares financieros?

Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “Medio Electrónico de Pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.

Live Blog Post

Riesgo país hoy

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 30 de septiembre a los 1139 puntos.

Live Blog Post

Cotización del dólar de hoy

Dólar oficial

  • Compra: $1323,75
  • Venta: $1378,76

Dólar blue

  • Compra: $1410,00
  • Venta: $1430,00

Dólar tarjeta: $1792,39

Dólar CCL: $1496,06

Dólar MEP: $1454,91

Dólar mayorista: $1360,00

Euro

Compra: $1540,00

Venta: $1640,00

Live Blog Post

Quiénes no podrán operar con dólares financieros

El viernes pasado el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.

Live Blog Post

¿A qué hora abre el dólar?

A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.

El BCRA aclara que la constitución de este tipo de herramienta de inversión es sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Live Blog Post

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar

La principal criptomoneda del mercado anotó un máximo histórico y consolida la tendencia al alza desde el triunfo del Donald Trump.
El bitcoin marca un nuevo récord y se acerca a los US$100.000.

El bitcoin marca un nuevo récord y se acerca a los US$100.000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La brecha cambiaria casi toca el 10%: es la mayor desde abril

El dólar oficial subió $30 y cerró a $1380 en el Banco Nación en este lunes 29 de septiembre de 2025

El dólar cerró la semana con caída de 10,9% y cotizó a $1.350

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel