lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 16:03
Economía.

El dólar oficial subió $30 y cerró a $1380 en el Banco Nación en este lunes 29 de septiembre de 2025

Tras las nuevas restricciones cambiarias, los bonos cayeron, el riesgo país subió y el dólar financiero se recalibró. El dólar blue cerró a $1.430.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dolar

Este lunes 29 de septiembre, el dólar oficial aumentó y se ubicó en $1.380 para la venta en el Banco Nación, en tanto que el dólar blue operó a $1.430 en el mercado informal, marcando una baja desde cotizaciones más elevadas previas.

El precio del dólar
En los segmentos financieros, el dólar MEP cerró alrededor de $1.451,34 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.488,99, demostrando que las operatorias para generar “rulos” cruzados siguen presionadas.

El dólar tarjeta (para compras con tarjeta en el exterior) se encuentra cotizando a unos $1.794,00.

En cuanto al riesgo país, ese indicador se ubicó cerca de $1.094,00, reflejando el nerviosismo del mercado ante las nuevas regulaciones cambiarias.

El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:

  • DAI: $1473,08
  • USDC: $1474,11
  • USDT: $1474,11
Cómo opera el mercado este lunes tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses.
Caen los bonos y el riesgo país sigue encima de los 1000 puntos tras la última restricción al dólar del BCRA

Los mercados reaccionaron negativamente este lunes: los bonos argentinos registraron caídas generalizadas y el riesgo país escaló, influido por el anuncio del Banco Central sobre restricciones cruzadas (que impiden operar con dólares “oficiales” en mercados financieros por 90 días). Esta medida busca frenar el arbitraje cambiario entre mercados oficiales y financieros.

Este escenario de alta volatilidad refleja la tensión inherente entre la política de flotación administrada del tipo de cambio y el deseo de frenar maniobras especulativas con “rulos” entre distintos dólares.

Para los próximos días, el mercado estará atento a cómo evolucionan las reservas del BCRA, la demanda de dólares y las repercusiones de las medidas restrictivas sobre las brechas cambiarias.

