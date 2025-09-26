El dólar cerró la semana con caída de 10,9% y cotizó a $1.350

Cotización del dólar oficial

El dólar al público finalizó este viernes negociado a $1.350 para la venta en el Banco Nación, lo que implicó una suba de cinco pesos o 0,3% respecto de la rueda previa. En el balance semanal, la divisa acumuló una caída de 165 pesos, es decir un 10,9% frente al récord nominal de $1.515 que había alcanzado el viernes 19.

En el mercado informal, el dólar blue también mostró un leve repunte en la tarde de este viernes y cerró a $1.415 para la venta, con una suba de cinco pesos. En el caso de los dólares financieros, el MEP cotizó a $1.415 y el Contado con Liquidación a $1.410.

Nuevas medidas del Banco Central El Banco Central anunció este viernes una nueva restricción: quienes accedan al dólar oficial no podrán operar dólares financieros (MEP o CCL) durante los siguientes 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera por los 90 días corridos subsiguientes”, indicó el comunicado oficial.

Mercados financieros y riesgo país En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas quebraron la tendencia alcista con la que habían iniciado la rueda y cerraron con pérdidas de hasta casi 5%. Los bonos en dólares también retrocedieron tras las fuertes subas que habían registrado entre lunes y miércoles. El riesgo país se ubicó en 1.013 puntos básicos, lo que implica un incremento de 85 unidades o 9,16% en las últimas 24 horas. Depósitos en dólares en alza La consultora Max Capital reportó que el 23 de septiembre los depósitos en dólares del sector privado subieron en USD 126 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, el incremento acumulado es de USD 14.010 millones, lo que llevó el stock total a USD 32.678 millones.

