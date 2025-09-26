viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 14:21
Economía.

Cepo al dólar: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

La restricción al dólar rige desde hoy y afecta a personas humanas y jurídicas. La prohibición será por 90 días y opera en ambos sentidos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mediante la comunicación “A” 8336 la entidad reactivó la restricción cruzada que implica que las personas que compren dólares oficiales no podrán acceder al dólar MEP por 90 días. La medida empieza a regir desde hoy.

Nueva medida del BCRA: Restricción cruzada

El Banco Central reinstauró la restricción cruzada que impide operar en los mercados financieros de dólar MEP y contado con liquidación (CCL) a quienes compren dólares en el mercado oficial. La medida, que ya había regido en otros momentos de controles cambiarios, fue oficializada este viernes a través de la Comunicación “A” 8336.

El plazo de la prohibición es de 90 días y aplica en ambas direcciones: quienes accedan al dólar oficial no podrán operar en los mercados financieros y, a la inversa, quienes hayan operado MEP o CCL no podrán comprar dólar oficial por tres meses.

Las restricciones cruzadas para las personas físicas se habían eliminado desde el 14 de abril, cuando el Gobierno anunció el levantamiento del cepo al dólar. Sin embargo, seguía vigente para las empresas y la semana pasada se había repuesto para los directivos de empresas.

La normativa, que ya pesaba sobre empresas y personas jurídicas, ahora también se extiende a las personas físicas. Desde el Banco Central explicaron que el objetivo es “evitar distorsiones y arbitrajes que presionen sobre la brecha cambiaria”, en un contexto de volatilidad y nerviosismo en el mercado.

A principios de la semana pasada, el BCRA anunció una serie de medidas para consolidar la baja de la inflación.
El Banco Central vuelve a aplicar una de las medidas del cepo al dólar para las personas físicas

Contexto de la medida

En los últimos días, la cotización del dólar oficial y la de los financieros comenzó a separarse, generando una incipiente brecha que motivó maniobras de “rulo” cambiario. Estas consisten en comprar dólares en el mercado más barato y venderlos en el más caro para obtener una ganancia inmediata, algo que no implica costos para el BCRA salvo cuando debe vender reservas para contener el oficial.

Antes de esta reinstauración generalizada, el Banco Central ya había aplicado la restricción cruzada a un grupo reducido de personas, en particular funcionarios de entidades financieras. Ahora la medida alcanza a todos los actores, incluidos pequeños ahorristas.

Fuentes del mercado financiero anticiparon que la disposición podría moderar la demanda de dólar oficial en los próximos días, aunque reconocen que podría incentivar a algunos operadores a moverse exclusivamente en el segmento financiero, donde la operación es más ágil y sin cupos.

¿Qué busca el BCRA?

El BCRA busca con esta normativa frenar la presión cambiaria y evitar que se amplíe la brecha entre el dólar oficial y los paralelos. La medida se suma a otras regulaciones implementadas en las últimas semanas para estabilizar el mercado, en un contexto en el que el Tesoro de los Estados Unidos comprometió apoyo financiero para reforzar las reservas del país.

