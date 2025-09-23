EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el martes 23 de septiembre

Previo al encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, los títulos de deuda en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran incrementos. este martes 23 de septiembre es el segundo día consecutivo donde baja el dólar, las acciones muestran incremento y el riesgo país se ubica en el poso delos 1000 puntos.
Cotización del dólar
Dólar oficial
Compra: $1.325,00
Venta: $1.375,00
Dólar blue
Compra: $1.390,00
Venta: $1.410,00
Dólar tarjeta: $1.787,50
Dólar MEP: $1.374,66
Dólar CCL: $1.382,96
Dólar cripto: $1.371,97
RIESGO PAÍS: $1.001,00