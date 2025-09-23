martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 13:07
en vivo Economia.

EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el martes 23 de septiembre

El precio del dólar cae por segundo día consecutivo. Los bonos argentinos suben en Wall Street y el riesgo país llega a los 1.000 puntos

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El precio del dólar

El precio del dólar

El precio del dólar

El precio del dólar

EN VIVO

Previo al encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, los títulos de deuda en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran incrementos. este martes 23 de septiembre es el segundo día consecutivo donde baja el dólar, las acciones muestran incremento y el riesgo país se ubica en el poso delos 1000 puntos.

Live Blog Post

Cotización del dólar

Dólar oficial

Compra: $1.325,00

Venta: $1.375,00

Dólar blue

Compra: $1.390,00

Venta: $1.410,00

Dólar tarjeta: $1.787,50

Dólar MEP: $1.374,66

Dólar CCL: $1.382,96

Dólar cripto: $1.371,97

RIESGO PAÍS: $1.001,00

dólar
El precio del dólar

El precio del dólar

Live Blog Post

Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

En la previa de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban subas de hasta 6%. El dólar oficial baja $55 y se vende a $1375 en el Banco Nación.

Así el mercado extiende el optimismo frente a la posibilidad de que la Argentina acceda a una asistencia financiera directa del Tesoro estadounidense.

Este martes, las compañías locales que lideraron las subas en la bolsa de Nueva York fueron: Edenor (6,6%); Central Puerto (5,5%) e YPF (4,3%). Mientras que los bonos anotan alzas de hasta 6%.

La atención está puesta en que la negociación con el Tesoro de Estados Unidos, que analiza alternativas de financiamiento directo, entre ellas el Exchange Stabilization Fund (ESF) para dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central (BCRA).

Live Blog Post

Cierre de la cotización del dólar oficial

La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15, dado que funciona en horario bancario.

Live Blog Post

Hasta el 31 de octubre funciona la quita temporal de retenciones a la carne y granos

El Gobierno puso en marcha este martes la eliminación temporal de retenciones al campo hasta el 31 de octubre. La medida busca alentar la liquidación de divisas por hasta US$7000 millones para reforzar las reservas del BCRA y calmar el dólar.

Por un lado, con el decreto 685 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó las retenciones cero a las exportaciones de carne vacuna y aviar, tal como había anunciado en la reunión con la mesa de enlace de las entidades rurales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dólar oficial bajó $85 y cerró este lunes 22 de septiembre a $1430 en el Banco Nación

El Banco Central desembolsó USD 675 millones en el mercado para detener al dólar

El dólar oficial cerró este viernes 19 de septiembre a $1515

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel