EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el martes 23 de septiembre

Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

En la previa de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban subas de hasta 6%. El dólar oficial baja $55 y se vende a $1375 en el Banco Nación.

Así el mercado extiende el optimismo frente a la posibilidad de que la Argentina acceda a una asistencia financiera directa del Tesoro estadounidense.

Este martes, las compañías locales que lideraron las subas en la bolsa de Nueva York fueron: Edenor (6,6%); Central Puerto (5,5%) e YPF (4,3%). Mientras que los bonos anotan alzas de hasta 6%.

La atención está puesta en que la negociación con el Tesoro de Estados Unidos, que analiza alternativas de financiamiento directo, entre ellas el Exchange Stabilization Fund (ESF) para dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central (BCRA).