martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 19:01
Economía.

El Banco Central confirmó que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial

La autoridad monetaria señaló que las fintech que ofrecían esa operatoria actuaban por fuera de la normativa y aclaró que solo pueden comercializar dólares financieros.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La discusión sobre el acceso al dólar oficial volvió a estar en el centro de la escena este martes. Luego de que una billetera virtual anunciara que suspendía esa operatoria, el Banco Central (BCRA) salió a aclarar que estas plataformas no están habilitadas para vender divisas al tipo de cambio oficial y que solo pueden operar con dólar MEP o contado con liquidación (CCL).

El episodio comenzó cuando Ariel Sbdar, fundador de Cocos Capital, respondió en redes sociales a las consultas de clientes: “Nos pidieron apagar”, señaló. Minutos más tarde, la empresa explicó que el Banco Industrial (Bind), entidad que les proveía los dólares, ordenó interrumpir el servicio a las 12:30 y que no hubo explicaciones adicionales.

Desde el BCRA remarcaron que la normativa vigente establece que únicamente bancos y casas de cambio autorizadas pueden canalizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera. En esa línea, explicaron que los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) pueden vender CCL y MEP sin restricciones, pero no el dólar oficial.

El presidente del Central, Santiago Bausili, buscó bajar la tensión: “No se tomó ninguna medida nueva. El acceso al mercado de cambios para las personas humanas sigue igual. Lo que hubo fue una mala interpretación de la norma y eso afectó la operatoria de algunas fintech”.

Horas más tarde, la entidad difundió un comunicado para despejar dudas: “Las personas humanas podrán continuar accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de bancos y entidades habilitadas”.

