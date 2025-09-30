El Banco Central confirmó que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial

Foto ilustrativa.

La discusión sobre el acceso al dólar oficial volvió a estar en el centro de la escena este martes. Luego de que una billetera virtual anunciara que suspendía esa operatoria, el Banco Central (BCRA) salió a aclarar que estas plataformas no están habilitadas para vender divisas al tipo de cambio oficial y que solo pueden operar con dólar MEP o contado con liquidación (CCL).

El episodio comenzó cuando Ariel Sbdar, fundador de Cocos Capital, respondió en redes sociales a las consultas de clientes: “Nos pidieron apagar”, señaló. Minutos más tarde, la empresa explicó que el Banco Industrial (Bind), entidad que les proveía los dólares, ordenó interrumpir el servicio a las 12:30 y que no hubo explicaciones adicionales.

Desde el BCRA remarcaron que la normativa vigente establece que únicamente bancos y casas de cambio autorizadas pueden canalizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera. En esa línea, explicaron que los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) pueden vender CCL y MEP sin restricciones, pero no el dólar oficial.

El presidente del Central, Santiago Bausili, buscó bajar la tensión: “No se tomó ninguna medida nueva. El acceso al mercado de cambios para las personas humanas sigue igual. Lo que hubo fue una mala interpretación de la norma y eso afectó la operatoria de algunas fintech”.

Horas más tarde, la entidad difundió un comunicado para despejar dudas: “Las personas humanas podrán continuar accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de bancos y entidades habilitadas”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.