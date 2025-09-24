miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 16:31
Política internacional.

Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con la titular del FMI tras el respaldo del Tesoro de EE.UU

El objetivo es analizar el plan económico. Tanto el presidente argentino como el propio Caputo aguarden que evalúen el escenario macroeconómico y financiero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milei y Caputo se reúnen con la titular del FMI para analizar el rumbo del plan económico.&nbsp;

Milei y Caputo se reúnen con la titular del FMI para analizar el rumbo del plan económico. 

Después de haber mantenido un encuentro con Donald Trump y de su exposición en la Asamblea de la ONU, el mandatario argentino, Javier Milei, mantendrá una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El jefe de Estado no asistirá solo: lo acompañan Luis Caputo, Karina Milei, Manuel Adorni y Gerardo Werthein.

Lee además
Con el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei hablará en la ONU y se reunirá con la titular del FMI.
Política internacional.

Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU
Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.  
Política.

Javier Milei agradeció el respaldo de Estados Unidos: "Construiremos un camino de estabilidad"

De acuerdo con fuentes cercanas, la cita en Nueva York no tiene como propósito revisar el programa vigente con el FMI, ya que la próxima evaluación formal está prevista para febrero de 2026. No obstante, se anticipa que habrá un repaso sobre la situación financiera y económica que atraviesa la Argentina.

Javier Milei en la ONU
Javier Milei en la ONU

Javier Milei en la ONU

Este encuentro entre Milei y Georgieva se produce inmediatamente después del respaldo explícito que el gobierno estadounidense manifestó hacia la actual administración argentina.

Los detalles del anuncio del Tesoro de Estados Unidos y el impacto en los mercados

El titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que mantiene conversaciones con la Argentina para implementar un swap por 20.000 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer las arcas del Banco Central.

Mediante publicaciones en sus perfiles oficiales, el funcionario de peso dentro del gobierno de Donald Trump afirmó además que está dispuesto a adquirir títulos de deuda argentina en dólares, como parte del paquete de respaldo.

Scott Bessent
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció un amplio apoyo económico al gobierno argentino (Reuters)

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció un amplio apoyo económico al gobierno argentino (Reuters)

Combatir las turbulencias financieras que podría atravesar Javier Milei

Asimismo, planteó la posibilidad de que el Tesoro estadounidense otorgue un crédito directo, con la intención de amortiguar posibles turbulencias financieras y cambiarias en pleno período electoral.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, adelantó Bessent.

En lo que respecta a la respuesta de los inversores, las compañías argentinas listadas en Wall Street registraron incrementos de hasta 7%, mientras que los bonos soberanos en dólares también se movieron al alza en los mercados internacionales, con mejoras que llegaron al 6%.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

En la plaza doméstica, el S&P Merval mostró un crecimiento de 2,5% en pesos y de 3,6% medido en dólares, acompañado por una suba en los títulos públicos en moneda local. Paralelamente, el Banco Central redujo el rendimiento ofrecido para absorber pesos, llevándolo del 35% al 25%.

Al mismo tiempo, el riesgo país descendió 106 unidades, para ubicarse en 917 puntos, tras haber cerrado el día anterior en 1023 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de confianza hacia la economía argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU

Javier Milei agradeció el respaldo de Estados Unidos: "Construiremos un camino de estabilidad"

Javier Milei en la ONU: respaldo a Trump y reclamó por el gendarme argentino en Venezuela

Argentina está "yendo en la dirección correcta", dijo la titular del FMI tras reunirse con Javier Milei

EE.UU. negocia con Argentina un swap de USD 20 mil millones y compra de bonos

Lo que se lee ahora
Con el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei hablará en la ONU y se reunirá con la titular del FMI.
Política internacional.

Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel