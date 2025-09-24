Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU

Con el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei hablará en la ONU y se reunirá con la titular del FMI.

Después del respaldo expresado por Donald Trump al gobierno de Argentina, Javier Milei continuará con su itinerario en Nueva York . Este miércoles, a las 12.45 , está previsto que pronuncie un mensaje de 15 minutos en el Debate General de la Asamblea de la ONU , el mismo tiempo que se concede a cada mandatario.

Más tarde, a las 14.30 , se reunirá con la titular del FMI , Kristalina Georgieva . En su exposición ante el plenario de Naciones Unidas, se anticipa que el Presidente reclamará por la situación del gendarme Nahuel Gallo , detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y que además utilice ese espacio para ratificar la defensa de su programa económico .

Desde la Casa Rosada sostienen que existe una alta probabilidad de que Milei solicite formalmente la liberación del argentino , cuya detención fue cuestionada por la ONU en un documento sobre derechos humanos .

Desde la Casa Rosada adelantaron que el Presidente planea pronunciarse sobre la actual disputa internacional, en la que Estados Unidos, Israel y Ucrania se enfrentan con Rusia y otros actores de peso. En este marco, no se descarta que Milei vuelva a dejar en claro su cercanía y respaldo a los tres primeros países. “La política exterior de él es Trump y Netanyahu”, comentó a este medio una fuente cercana al entorno presidencial.

Entre los temas que podría retomar, dentro del oficialismo señalaron la posibilidad de que el mandatario insista con sus críticas a la Agenda 2030, cuestionamientos que ya había planteado en su primera participación en la Asamblea General, en 2024.

“La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional, de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados Nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación, que lo único que hace es profundizarlas”, señaló en esa ocasión.

El rol central de la Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el espacio central de deliberación donde los delegados de los 193 Estados miembros se dan cita anualmente para analizar los principales asuntos de alcance global. Este encuentro se desarrolla entre septiembre y diciembre, período en el que se discuten los distintos puntos que conforman la agenda internacional.

El inicio de las sesiones está marcado por el denominado “Debate general”, una instancia en la que los jefes de Estado y de Gobierno exponen públicamente sus visiones, prioridades y lineamientos políticos ante la comunidad internacional.

Expectativas por la reunión de Javier Milei con la titular del FMI

Después de su presentación en la Asamblea General de la ONU, Javier Milei mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva. La cita estaba prevista originalmente para el lunes, aunque fue postergada por modificaciones en la agenda oficial de Presidencia.

Aunque aún no trascendieron los temas específicos que se abordarán, existe expectativa respecto al nivel de apoyo que la directora del FMI podría manifestar hacia el rumbo económico impulsado por el Gobierno argentino.

Este acercamiento se concretará luego de la reunión que Milei mantuvo con Donald Trump, ocasión en la que se ratificó que la Argentina avanza en gestiones para obtener un préstamo del Tesoro estadounidense.

El propio Luis Caputo, titular de la cartera de Economía, lo confirmó en declaraciones brindadas a colegas de TN: “Tenemos un monto, pero no lo puedo decir todavía. Hablamos de una cifra específica. Nuestros equipos y los de ellos están trabajando las 24 horas. Espero que el anuncio lo haga el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el momento que corresponda”.

El propio ministro confirmó que el Banco Mundial aportará US$4000 millones al país. Poco después, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comunicó que sumará otros US$3900 millones en asistencia financiera para la Argentina.

Ese mismo martes, Javier Milei mantuvo en Nueva York una reunión con el expresidente Donald Trump, quien le manifestó un respaldo absoluto de cara a las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre.

La conversación entre ambas comitivas se extendió por unos 20 minutos, lapso en el que Trump remarcó su deseo de volver a encontrarse con Milei y elogió lo que calificó como un “trabajo fantástico”.