miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 12:16
Política.

Javier Milei agradeció el respaldo de Estados Unidos: "Construiremos un camino de estabilidad"

El presidente publicó un comunicado pocos minutos después de que Scott Bessent confirmara el respaldo de la administración republicana al gobierno argentino.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”. &nbsp;

Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.

 

El presidente Javier Milei expresó su gratitud hacia Estados Unidos luego de que se anunciara un paquete de asistencia económica, que contempla un swap de 20.000 millones de dólares, la adquisición de bonos y el compromiso de brindar apoyo inmediato en la gestión del pago de la deuda.

Lee además
no, este video viral no es del acto de javier milei en cordoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campana de las elecciones de 2023
Reverso.

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023
donald trump respaldo a javier milei: tiene mi completo respaldo para su reeleccion
Política.

Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Tiene mi completo respaldo para su reelección"

A través de su cuenta en X, el mandatario publicó: “Gracias presidente @POTUS y Sr. secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!

Javier Milei habla durante un evento ante empresarios.

Luis Caputo se sumó a los agradecimientos de Javier Milei

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a los agradecimientos: “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!".

Embed

Estas expresiones se difundieron apenas unos minutos después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicara las acciones que se están negociando con Argentina, tras la inquietud en los mercados provocada por los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y las dificultades del gobierno para frenar la suba del dólar.

“Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central.”, indicó Bessent. El funcionario agregó: “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.

Donald Trump y Scott Bessent sonríen.

Asimismo, Bessent resaltó el compromiso político y económico de la administración estadounidense: “Ayer, el Presidente de los EEUU y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo en Nueva York. Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, afirmó el secretario del Tesoro.

Donald Trump respaldó a Javier Milei.

En ese contexto, destacó los progresos logrados por la administración argentina: “Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Tiene mi completo respaldo para su reelección"

Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU

Javier Milei en la ONU: respaldo a Trump y reclamó por el gendarme argentino en Venezuela

EE.UU. negocia con Argentina un swap de USD 20 mil millones y compra de bonos

Lo que se lee ahora
Con el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei hablará en la ONU y se reunirá con la titular del FMI.
Política internacional.

Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei dará un discurso en la ONU

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel