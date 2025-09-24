Acampan en el Estadio 23 de Agosto en la previa de la Elección Nacional

El próximo viernes 26 de septiembre se llevará a cabo la Elección Nacional en el marco de la FNE 2025. En este contexto, desde la noche del martes un gran número de personas comenzó a acampar y a hacer fila en inmediaciones del Estadio 23 de Agosto, a la espera de uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Acampan para la Elección Nacional de la FNE 2025 Desde la noche del martes, y a tres días de la Elección Nacional, unas 20 carpas se instalaron sobre calle Humahuaca, en las inmediaciones del ingreso al Estadio 23 de Agosto. La situación llamó la atención debido a que aún restan varias jornadas y, sin embargo, ya se observa una gran cantidad de personas aguardando para vivir el evento.

Según relataron personas que se encontraban en la fila, el acampe fue organizado con mucho detalle para que ningún horario quedara descubierto. De esta manera buscan llegar al viernes 26 de septiembre con una posición favorable para el ingreso a la Elección Nacional, donde se conocerá a la sucesora de Martina Rauschenberger.

fila en estadio

Estudiando en la fila Entre las personas que hacían fila, Canal 4 encontró estudiantes que decidieron llevar todos sus elementos para avanzar con los estudios mientras pasaban las horas de espera. “Me preparo para la Elección Nacional pero también tengo que estudiar porque tengo un trabajo que entregar. Así que me estoy preparando aquí, porque no se acaba la vida y hay que seguir”, manifestó una joven, quien además destacó que junto con sus amigas se turnan para cubrir los horarios de cuidado del lugar. estudiantes en la fila de la eleccion

