miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 09:55
FNE 2025.

Acampan en el Estadio 23 de Agosto en la previa de la Elección Nacional

Palpitando la Elección Nacional que se realizará este viernes 26 de septiembre, muchas personas ya hacen fila y acampan en el Estadio 23 de Agosto.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
estadio carpas fila

El próximo viernes 26 de septiembre se llevará a cabo la Elección Nacional en el marco de la FNE 2025. En este contexto, desde la noche del martes un gran número de personas comenzó a acampar y a hacer fila en inmediaciones del Estadio 23 de Agosto, a la espera de uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lee además
EET 1 PALPALÁ. video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: lo mejor del segundo desfile de carrozas del Grupo A
Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Acampan para la Elección Nacional de la FNE 2025

Desde la noche del martes, y a tres días de la Elección Nacional, unas 20 carpas se instalaron sobre calle Humahuaca, en las inmediaciones del ingreso al Estadio 23 de Agosto. La situación llamó la atención debido a que aún restan varias jornadas y, sin embargo, ya se observa una gran cantidad de personas aguardando para vivir el evento.

Según relataron personas que se encontraban en la fila, el acampe fue organizado con mucho detalle para que ningún horario quedara descubierto. De esta manera buscan llegar al viernes 26 de septiembre con una posición favorable para el ingreso a la Elección Nacional, donde se conocerá a la sucesora de Martina Rauschenberger.

fila en estadio

Estudiando en la fila

Entre las personas que hacían fila, Canal 4 encontró estudiantes que decidieron llevar todos sus elementos para avanzar con los estudios mientras pasaban las horas de espera.

“Me preparo para la Elección Nacional pero también tengo que estudiar porque tengo un trabajo que entregar. Así que me estoy preparando aquí, porque no se acaba la vida y hay que seguir”, manifestó una joven, quien además destacó que junto con sus amigas se turnan para cubrir los horarios de cuidado del lugar.

estudiantes en la fila de la eleccion

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: lo mejor del segundo desfile de carrozas del Grupo A

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

Este martes desfile del Grupo A en vivo por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Lo que se lee ahora
Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel