Este martes desfile del Grupo A en vivo por Canal 4 y YouTube con Nico Voutrinas

Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y siguiendo con la agenda, este martes desfilarán por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.

No te pierdas la transmisión en vivo por la pantalla de Canal 4 y por YouTube.

Nico Voutrinas conductor en Canal 4 Después de la participación de Luz Tito, Tato Algorta y Martu Pereyra, este martes se suma a la conducción de Canal 4 el reconocido influencer, Nico Voutrinas. Con mucha onda y sorpresas, estará junto a Yani, Charly y Agus, el martes 23, jueves 25 y sábado 27 de septiembre.

Transmisión del desfile del Grupo A por Canal 4 y YouTube Podés seguir el minuto a minuto del desfile de carrozas y carruajes del Grupo A a través de la pantalla de Canal 4 y por YouTube -hacer link en este enlace-. CARROZAS 2025 Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural FNE 2025: orden de pasada del Grupo A este martes 23 de septiembre ARENI - carruaje Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" - carruaje Bachillerato Pcial. N° 21 - carroza Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico - carruaje Secundario N° 34 - Capital - carruaje Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico - carroza Colegio Privado Los Olivos - San Pedro - carruaje Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - carroza Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica Polimodal N° 2 - Abra Pampa - carruaje Colegio Privado Jean Piaget - carruaje Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - carroza Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane - carroza Colegio Pablo Pizzurno - carruaje Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano - carruaje Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar - técnica Colegio Polimodal N° 3 - carruaje Colegio Secundario N° 6 - carruaje Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala - carroza Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano - carruaje Bachillerato Pcial. N° 6 - carroza Colegio Secunadario N° 54- carruaje Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan - carruaje Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen -técnica Colegio Santa Barbara - carruaje Secunadario N° 33 - Reyes - carruaje Colegio San Alberto Magno - Fasta - carroza Colegio N° 3 Exodo Jujeno - carruaje Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"- carroza Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" - carruaje Colegio Informatico Blaise Pascal - carruaje Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico - técnica Colegio Santa Teresita -carruaje Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" - carruaje Colegio Del Salvador - carroza Colegio Martin Pescador - carruaje Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL - carruaje Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" - carroza Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala - técnica

