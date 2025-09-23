A la izquierda, una captura del video de cierre de campaña en noviembre de 2023; a la derecha, una del acto en Córdoba del 19 de septiembre de 2025.

Captura de Google Maps de la ubicación del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

A la izquierda, una captura de una grabación publicada por Infobae el 16 de noviembre de 2023; a la derecha, el video falso que circula por redes sociales.

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Política. Javier Milei ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en busca de financiamiento

Economia. El dólar oficial baja $55 y se vende a $1375 en este martes 23 de septiembre

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Circula en redes sociales un supuesto video del acto encabezado por el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) en la ciudad de Córdoba el 19 de septiembre último, tras su discurso en la Bolsa de Comercio. En el video viral se ven cientos de miles de simpatizantes que ocupan varias cuadras de una avenida.

“Hay más de 1.150.000 personas en las calles”, asegura la leyenda de un short en YouTube. En TikTok circula el mismo contenido, con más de 675 mil visualizaciones, y en X, con más de 20 mil visualizaciones.

Sin embargo, esto es falso. El fragmento difundido como actual corresponde, en realidad, a un acto de la campaña presidencial de Milei en 2023 en Córdoba, y no al evento realizado en septiembre de 2025.

El video viral es de la campaña presidencial de 2023

Luego de participar del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei lanzó el viernes 19 de septiembre último la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Quiero que sepan que para mí siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de alegría”, expresó. Luego, destacó que allí “inicia el camino para el 26 de octubre de 2025″, en referencia a los próximos comicios legislativos.

No obstante, el video difundido como actual corresponde a la campaña por la presidencia en 2023. Con una búsqueda en Google, Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— encontró el mismo video publicado en YouTube el 16 de noviembre de 2023, el día del cierre de la campaña de Milei previa al balotaje. “Hoy en Córdoba Milei, 16 de noviembre 2023 cierre de campaña”, dice la entrada de aquel día. Otro usuario que publicó la misma secuencia el 17 de ese mes en TikTok respondió en sus comentarios: “Ayer, cierre de campaña de Milei”.

Además, si se compara el video viral con grabaciones y fotos de aquel día publicadas por medios como Infobae, se puede comprobar que la pieza fue grabada en el cierre de campaña de Milei en 2023. Por ejemplo, se observan los mismos detalles, como el edificio blanco con una entrada en “U” y la carpa verde próxima a él.

Reverso

A la izquierda, una captura de una grabación publicada por Infobae el 16 de noviembre de 2023; a la derecha, el video falso que circula por redes sociales.

Los escenarios en 2023 y 2025 fueron diferentes

Por otro lado, el acto de noviembre de 2023 y el de septiembre de 2025 ocurrieron en sitios diferentes. Según la misma nota de Infobae, el acto de 2023 tuvo lugar en el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen —una de las principales arterias que sale desde el centro comercial Patio Olmos— con la calle San Luis, en Córdoba capital. Al observar la ubicación en Google Maps, se puede ver el mismo edificio blanco y el edificio contiguo, idénticos a los del video viral.

Por su parte, en el acto del viernes 19 de septiembre el Presidente estuvo en Parque Sarmiento, a unas cuadras de la otra locación.

Reverso 1

Captura de Google Maps de la ubicación del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

Como se puede ver en la grabación oficial del acto difundido por el canal de YouTube de LLA, el escenario fue diferente al del acto de fines de 2023.

Milei Córdoba @javiermilei Muchas gracias CÓRDOBA...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO - 2023

En el caso reciente, el escenario estaba casi a la altura del piso y no estaba rodeado de la estructura de luces y parlantes como se puede notar en el registro del acto de 2023, tal como quedó registrado en las redes sociales de Milei en aquel entonces.

Reverso - Milei

A la izquierda, una captura del video de cierre de campaña en noviembre de 2023; a la derecha, una del acto en Córdoba del 19 de septiembre de 2025.

El pasado viernes 19 Milei estuvo acompañado por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca. También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autoras: Elizabeth Maier y Lucía Gardel

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)