martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 12:47
Reverso.

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Un video viral atribuido al acto de Milei en Córdoba 2025 es falso: las imágenes corresponden a su cierre de campaña presidencial en noviembre de 2023.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milei en Cprdoba 2023
No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

A la izquierda, una captura de una grabación publicada por Infobae el 16 de noviembre de 2023; a la derecha, el video falso que circula por redes sociales.

A la izquierda, una captura de una grabación publicada por Infobae el 16 de noviembre de 2023; a la derecha, el video falso que circula por redes sociales.

Captura de Google Maps de la ubicación del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

Captura de Google Maps de la ubicación del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

A la izquierda, una captura del video de cierre de campaña en noviembre de 2023; a la derecha, una del acto en Córdoba del 19 de septiembre de 2025.

A la izquierda, una captura del video de cierre de campaña en noviembre de 2023; a la derecha, una del acto en Córdoba del 19 de septiembre de 2025.

@javiermilei Muchas gracias CÓRDOBA...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO - 2023

@javiermilei Muchas gracias CÓRDOBA...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO - 2023

  • Circula en redes sociales un video atribuido al acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Ciudad de Córdoba el 19 de septiembre de 2025. Las imágenes muestran una multitud colmando varias cuadras de una avenida.
  • Sin embargo, las imágenes viralizadas no son actuales: corresponden a un acto de campaña presidencial del 16 de noviembre de 2023, en la previa del balotaje.
  • La grabación oficial del acto del viernes 19 de septiembre de 2025 muestra diferencias en el escenario y el lugar respecto de las imágenes difundidas en redes.
Lee además
El precio del dólar
Economia.

El dólar oficial baja $55 y se vende a $1375 en este martes 23 de septiembre
Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy
Política.

Javier Milei ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en busca de financiamiento

Por Elizabeth Maier y Lucía Gardel, para Reverso

Reverso 2
No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

No, este video viral no es del acto de Javier Milei en Córdoba del 19 de septiembre, sino del cierre de campaña de las elecciones de 2023

Circula en redes sociales un supuesto video del acto encabezado por el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) en la ciudad de Córdoba el 19 de septiembre último, tras su discurso en la Bolsa de Comercio. En el video viral se ven cientos de miles de simpatizantes que ocupan varias cuadras de una avenida.

“Hay más de 1.150.000 personas en las calles”, asegura la leyenda de un short en YouTube. En TikTok circula el mismo contenido, con más de 675 mil visualizaciones, y en X, con más de 20 mil visualizaciones.

Sin embargo, esto es falso. El fragmento difundido como actual corresponde, en realidad, a un acto de la campaña presidencial de Milei en 2023 en Córdoba, y no al evento realizado en septiembre de 2025.

El video viral es de la campaña presidencial de 2023

Luego de participar del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei lanzó el viernes 19 de septiembre último la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Quiero que sepan que para mí siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de alegría”, expresó. Luego, destacó que allí “inicia el camino para el 26 de octubre de 2025″, en referencia a los próximos comicios legislativos.

No obstante, el video difundido como actual corresponde a la campaña por la presidencia en 2023. Con una búsqueda en Google, Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— encontró el mismo video publicado en YouTube el 16 de noviembre de 2023, el día del cierre de la campaña de Milei previa al balotaje. “Hoy en Córdoba Milei, 16 de noviembre 2023 cierre de campaña”, dice la entrada de aquel día. Otro usuario que publicó la misma secuencia el 17 de ese mes en TikTok respondió en sus comentarios: “Ayer, cierre de campaña de Milei”.

Además, si se compara el video viral con grabaciones y fotos de aquel día publicadas por medios como Infobae, se puede comprobar que la pieza fue grabada en el cierre de campaña de Milei en 2023. Por ejemplo, se observan los mismos detalles, como el edificio blanco con una entrada en “U” y la carpa verde próxima a él.

Reverso

A la izquierda, una captura de una grabación publicada por Infobae el 16 de noviembre de 2023; a la derecha, el video falso que circula por redes sociales.

Los escenarios en 2023 y 2025 fueron diferentes

Por otro lado, el acto de noviembre de 2023 y el de septiembre de 2025 ocurrieron en sitios diferentes. Según la misma nota de Infobae, el acto de 2023 tuvo lugar en el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen —una de las principales arterias que sale desde el centro comercial Patio Olmos— con la calle San Luis, en Córdoba capital. Al observar la ubicación en Google Maps, se puede ver el mismo edificio blanco y el edificio contiguo, idénticos a los del video viral.

Por su parte, en el acto del viernes 19 de septiembre el Presidente estuvo en Parque Sarmiento, a unas cuadras de la otra locación.

Reverso 1

Captura de Google Maps de la ubicación del Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.

Como se puede ver en la grabación oficial del acto difundido por el canal de YouTube de LLA, el escenario fue diferente al del acto de fines de 2023.

Milei Córdoba
@javiermilei Muchas gracias CÓRDOBA...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO - 2023

@javiermilei Muchas gracias CÓRDOBA...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO - 2023

En el caso reciente, el escenario estaba casi a la altura del piso y no estaba rodeado de la estructura de luces y parlantes como se puede notar en el registro del acto de 2023, tal como quedó registrado en las redes sociales de Milei en aquel entonces.

Reverso - Milei

A la izquierda, una captura del video de cierre de campaña en noviembre de 2023; a la derecha, una del acto en Córdoba del 19 de septiembre de 2025.

El pasado viernes 19 Milei estuvo acompañado por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca. También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autoras: Elizabeth Maier y Lucía Gardel

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dólar oficial baja $55 y se vende a $1375 en este martes 23 de septiembre

Javier Milei ya está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en busca de financiamiento

Estados Unidos promete "hacer lo necesario" para apoyar a la Argentina

Javier Milei viaja a Estados Unidos: cómo será su agenda

El dólar oficial bajó $85 y cerró este lunes 22 de septiembre a $1430 en el Banco Nación

Lo que se lee ahora
Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025
Noche única.

Victoria Zamar del Departamento Manuel Belgrano es la Representante de Jujuy 2025

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.
Salud.

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel