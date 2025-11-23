domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 12:09
Salud.

Horror en Corrientes: fue al hospital por dolor de ojo y le encontraron gusanos en la cabeza

Una nena en Corrientes llegó a la guardia por un fuerte dolor de ojo y los médicos detectaron larvas en el cuero cabelludo que habían perforado el cráneo

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
nena
La menor tuvo que ser asistida en un centro pediátrico de la capital, debido a la gravedad de su cuadro

La menor tuvo que ser asistida en un centro pediátrico de la capital, debido a la gravedad de su cuadro

Las autoridades de Corrientes abrieron una causa contra la madre de la menor de edad

Las autoridades de Corrientes abrieron una causa contra la madre de la menor de edad

El caso conmociona a Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Una nena de 11 años fue llevada por su madre a la guardia del Hospital Universitario San Juan Bautista porque se quejaba de un intenso dolor en uno de sus ojos. Lo que parecía ser una consulta común terminó revelando un cuadro extremo: durante la revisión, los médicos detectaron la presencia de gusanos en el cuero cabelludo de la menor.

Ante el hallazgo, el equipo de salud comenzó a evaluar con más detalle la cabeza de la niña y advirtió que la infestación no era superficial. Había signos de una infección avanzada y los profesionales decidieron derivarla de urgencia al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital correntina, centro de mayor complejidad donde quedó internada bajo estricto control médico.

Hospital de Corrientes
La menor tuvo que ser asistida en un centro pediátrico de la capital, debido a la gravedad de su cuadro

La menor tuvo que ser asistida en un centro pediátrico de la capital, debido a la gravedad de su cuadro

Qué descubrieron los médicos y qué es la miasis foruncular

Según explicaron los especialistas, la nena presenta un cuadro de miasis foruncular, una infección causada por determinadas moscas que depositan sus larvas en la piel o en el cuero cabelludo. El insecto deja allí huevos o larvas microscópicas que luego comienzan a desarrollarse dentro de los tejidos.

En la mayoría de los casos, estas lesiones se ven como “forúnculos” o granos inflamados que suelen llamar la atención de las familias, por lo que se consulta temprano al médico. Pero en este episodio la infestación avanzó mucho más, las larvas destruyeron tejido del cuero cabelludo y llegaron a perforar parte del hueso del cráneo, lo que llevó a los profesionales a calificar el cuadro como “extremadamente severo y crítico”.

Cómo ingresan esos gusanos al cuerpo y por qué avanzan

La gran pregunta que se hizo todo el país es “cómo pudieron llegar gusanos a la cabeza de una nena”. Los médicos explican que el mecanismo es el siguiente:

  • Una mosca deposita sus larvas sobre la piel, el cuero cabelludo o una herida previa (por ejemplo, un corte o una lesión que no cicatriza bien).

  • Si esa zona no se higieniza ni se controla, las larvas comienzan a crecer y alimentarse del tejido.

  • Con el tiempo, pueden formar una especie de nódulo o “forúnculo” que supura o duele.

  • En casos muy avanzados, como el de Santo Tomé, las larvas pueden profundizar tanto que dañan el hueso y generan un cuadro de altísima gravedad.

Los especialistas remarcan que este tipo de infecciones se relaciona muchas veces con condiciones de higiene deficientes y con heridas o lesiones sin controlar. Por eso insisten en revisar de manera periódica el cuero cabelludo de niños y niñas, sobre todo en zonas rurales o climas cálidos, y consultar rápidamente ante la presencia de bultos, secreciones o dolor inusual.

poder judicial - corrientes
Las autoridades de Corrientes abrieron una causa contra la madre de la menor de edad

Las autoridades de Corrientes abrieron una causa contra la madre de la menor de edad

La situación judicial: investigan a la madre por omisión

Por la gravedad del cuadro y el estado avanzado de la infestación, la Justicia de Corrientes abrió una causa de oficio contra la madre de la menor, bajo la carátula de “lesiones graves por omisión”. El objetivo es determinar si hubo negligencia en los cuidados básicos de la nena y cuánto tiempo llevaba la lesión sin atención médica adecuada.

Según medios locales, se están recolectando testimonios, informes médicos y pericias para reconstruir cómo evolucionó la infección y en qué contexto vivía la niña. Mientras tanto, la menor continúa internada en el Hospital Pediátrico, con seguimiento permanente del equipo de salud.

Alerta sanitaria: confirman otro caso similar y dan recomendaciones

El caso no quedó aislado. En las últimas horas, el mismo Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” confirmó otro episodio de miasis, esta vez en un bebé de dos meses residente en la ciudad de Corrientes. El niño también fue atendido por un cuadro parasitario en la piel, lo que encendió una alerta sanitaria en la provincia.

Profesionales consultados señalaron que, en regiones subtropicales y en épocas de calor, este tipo de parasitosis puede ser más frecuente, pero rara vez llega a cuadros tan extremos como el de la nena de Santo Tomé. Por eso recomiendan:

  • Mantener una buena higiene diaria del cuerpo y del cabello.

  • Revisar el cuero cabelludo de los chicos, sobre todo si viven en zonas rurales.

  • Consultar de inmediato ante bultos, secreciones, mal olor o dolor persistente en la piel.

  • No automedicar ni manipular lesiones sin supervisión médica.

