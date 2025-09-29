lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 18:27
Economía.

El Tesoro compró US$500 millones y las reservas superaron los US$41.000 millones

Los bienes se suman a las compras del viernes pasado por US$1345 millones, y el stock bruto superó los US$41.000 millones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Según la consultora Cohen, la medida de eliminar las retenciones agrícolas hasta el 31 de octubre —o hasta completar el cupo de US$7000 millones— generó un fuerte ingreso de divisas que permitió al Tesoro recomponer su posición.

“La decisión generó un aluvión de oferta en el mercado de cambios que no solo permitió que el tipo de cambio cayera y se alejara del techo de la banda, sino que también posibilitó que el Tesoro comprara divisas y que el BCRA mejorara su posición de reservas”, detallaron desde Cohen.

El impacto del agro

De acuerdo con los cálculos de la consultora, el sector agroexportador liquidó US$3640 millones la semana pasada, lo que permitió al Tesoro comprar US$1700 millones. Gracias a estas operaciones, las reservas internacionales aumentaron en US$1974 millones, cerrando el viernes con un stock bruto de US$41.238 millones, aunque las reservas netas aún muestran un saldo negativo de US$6500 millones.

Qué se espera para esta semana

Los analistas prevén que esta dinámica se mantenga en los primeros días de esta semana, dado que aún restan US$2900 millones por liquidar. El Tesoro aprovecharía esta oferta para seguir incrementando sus depósitos en moneda extranjera, que ya ascienden a US$2300 millones.

