El Tesoro compró US$500 millones y las reservas superaron los US$41.000 millones

Foto ilustrativa.

El Tesoro Nacional adquirió US$500 millones que se suman a las reservas internacionales, las cuales se mantienen por encima de los US$41.000 millones. La información fue confirmada por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Según la consultora Cohen, la medida de eliminar las retenciones agrícolas hasta el 31 de octubre —o hasta completar el cupo de US$7000 millones— generó un fuerte ingreso de divisas que permitió al Tesoro recomponer su posición.

“La decisión generó un aluvión de oferta en el mercado de cambios que no solo permitió que el tipo de cambio cayera y se alejara del techo de la banda, sino que también posibilitó que el Tesoro comprara divisas y que el BCRA mejorara su posición de reservas”, detallaron desde Cohen.

El impacto del agro De acuerdo con los cálculos de la consultora, el sector agroexportador liquidó US$3640 millones la semana pasada, lo que permitió al Tesoro comprar US$1700 millones. Gracias a estas operaciones, las reservas internacionales aumentaron en US$1974 millones, cerrando el viernes con un stock bruto de US$41.238 millones, aunque las reservas netas aún muestran un saldo negativo de US$6500 millones.

Qué se espera para esta semana Los analistas prevén que esta dinámica se mantenga en los primeros días de esta semana, dado que aún restan US$2900 millones por liquidar. El Tesoro aprovecharía esta oferta para seguir incrementando sus depósitos en moneda extranjera, que ya ascienden a US$2300 millones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.