domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 10:55
Campeonato.

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren en Las Vegas y el título quedó al rojo vivo

La FIA detectó un desgaste irregular en el fondo plano de los McLaren y anuló sus puntos. Norris lidera con 24 unidades sobre Piastri y Verstappen

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lando Norris&nbsp;y&nbsp;Oscar Piastri&nbsp;fueron descalificados por una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde

descalificaron a los McLaren

descalificaron a los McLaren

Colapinto largará en el lugar 18º en el Gran Premio de Monza
Clasificación.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1
Franco Colapinto en Fórmula 1.
Automovilismo.

Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza

La sanción se originó cuando los delegados técnicos detectaron que el patín de resina ubicado en la parte inferior del McLaren MCL39 presentaba un grosor inferior a los 9 milímetros mínimos exigidos por el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. Las mediciones realizadas sobre el auto de Norris arrojaron valores en torno a los 8,9 mm, por debajo de lo permitido, y luego se confirmaron en presencia de los comisarios y representantes del equipo.

McLaren intentó defenderse alegando “circunstancias excepcionales”, menos tiempo de ensayos por la meteorología, baches imprevistos en el circuito urbano y un comportamiento del auto con más rebote de lo esperado, factores que, según la escudería, contribuyeron al exceso de desgaste del fondo plano. Sin embargo, la FIA fue tajante y recordó que el reglamento no contempla sanciones intermedias: cuando el patín no cumple la altura mínima, la única consecuencia es la descalificación.

descalificaron a los McLaren
descalificaron a los McLaren

descalificaron a los McLaren

Cómo queda el mundial de pilotos

Hasta la sanción, Norris parecía encaminado a encarar las últimas dos fechas con una ventaja cómoda gracias a su segundo lugar en pista detrás de Max Verstappen. Pero la exclusión cambió todo: el británico pierde los 18 puntos que había ganado en Las Vegas y Piastri se queda sin los 12 puntos del cuarto puesto. Con la recarga de puntos a partir del nuevo clasificador, el neerlandés de Red Bull igualó a Piastri y se metió de lleno en la pelea.

Tras la actualización del resultado, el Mundial de Pilotos quedó así: Norris sigue líder con 390 puntos, mientras que Piastri y Verstappen comparten la segunda posición con 366 unidades, a solo 24 puntos del puntero, con 58 puntos todavía en juego entre las próximas dos carreras (Qatar y Abu Dhabi). El australiano se mantiene oficialmente como escolta por tener una victoria más que el piloto de Red Bull.

Cómo cambió el podio en el GP de Las Vegas

La descalificación de los McLaren no sólo alteró la tabla del campeonato, sino también el resultado final del Gran Premio de Las Vegas. Verstappen, que ya había ganado en pista, se vio aún más beneficiado, mientras que el británico George Russell ascendió al segundo puesto y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli heredó el tercer lugar, firmando un nuevo podio para Mercedes.

Más atrás, Charles Leclerc y Carlos Sainz subieron a cuarto y quinto puesto respectivamente, mientras que Isack Hadjar, Nico Hülkenberg y Lewis Hamilton escalaron en la zona de puntos. Incluso pilotos que habían terminado fuera del top ten, como Esteban Ocon y Oliver Bearman, ingresaron a la zona puntuable gracias a la exclusión de Norris y Piastri.

Gran Premio de Las Vegas

  1. Verstappen,
  2. George Russell
  3. Andrea Kimi Antonelli
  4. Charles Leclerc
  5. Carlos Sainz
  6. Isack Hadjar
  7. Nico Hülkenberg
  8. Lewis Hamilton
  9. Esteban Ocon
  10. Oliver Bearman

