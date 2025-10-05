Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo una muy buena largada, pero no pudo sostener la ventaja que había obtenido y finalizó en la misma posición en la que había arrancado.

El piloto argentino ganó tres posiciones con una fantástica largada, tuvo buen ritmo con los neumáticos medios, pero la estrategia de dos paradas no funcionó y perdió ritmo y plazas en los últimos giros.

image

El argentino terminó la clasificación del sábado en el 18° puesto y muy enojado porque se encontró con tráfico en la pista, pero fue optimista y anticipó: "No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo, podíamos pasar. Lamentablemente se da por cosas que no podemos controlar. Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo así que hay que seguir empujando". Sin embargo, partió en la 16° plaza porque fueron descalificados de la prueba de velocidad Carlos Sainz y Alex Albon, corredores de Williams.

Resultados de Colapinto en la F1 2025 Alpine | 18/05/2025 | Emilia-Romagna | 16° lugar

Alpine | 25/05/2025 | Monaco | 13° lugar

Alpine | 01/06/2025 | España | 15° lugar

Alpine | 15/06/2025 | Canadá | 13° lugar

Alpine | 29/06/2025 | Austria | 15° lugar

Alpine | 06/07/2025 | Gran Bretaña | Abandono

Alpine | 27/07/2025 | Bélgica | 19° lugar

Alpine | 03/08/2025 | Hungría | 18° lugar

Alpine | 31/08/2025 | Países Bajos | 11° lugar

Alpine | 7/09/2025 | Monza | 17° lugar

Alpine | 21/09/2025 | Azerbaiyán | 19° lugar La escudería francesa ya confirmó que Pierre Gasly será su piloto principal el año próximo. Franco Colapinto Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: horarios y cronograma del calendario del 2025 El calendario completo de Colapinto en la temporada 2025 de la F1: Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre

Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre

Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre

Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

