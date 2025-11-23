domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 18:03
Economía.

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

Esta ayuda de ANSES puede tramitarse tanto asistiendo personalmente a las sedes como a través de internet. Todos los detalles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.

Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.

En las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó la puesta en marcha de un beneficio económico dirigido a quienes se encuentran desempleados, siempre que cumplan con los requisitos que establece la institución.

Este apoyo, que asciende a $322.000, puede solicitarse presencialmente en las oficinas del organismo o a través de los canales digitales. Su propósito principal es brindar un respiro económico mientras los beneficiarios buscan su reincorporación al ámbito laboral.

anses jujuy
Estos &uacute;ltimos d&iacute;as de noviembre 2025, la&nbsp;Administraci&oacute;n Nacional de la Seguridad Social - ANSES - entrega la&nbsp;Prestaci&oacute;n por Desempleo. Un programa dirigido a aquellos titulares&nbsp;despedidos&nbsp;que se encontraban en relaci&oacute;n de dependencia, conforme la&nbsp;Ley de Contrato de Trabajo N.&deg; 24.013.

Estos últimos días de noviembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES - entrega la Prestación por Desempleo. Un programa dirigido a aquellos titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder a este apoyo económico, los solicitantes deben cumplir con determinados criterios establecidos por ANSES. Aquellos que contaban con un empleo permanente deben haber acumulado al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores a la finalización de su contrato.

En tanto, los trabajadores temporales o estacionales deben haber registrado más de 90 días de trabajo durante el último año. Asimismo, resulta imprescindible que la solicitud de la Prestación por Desempleo se realice dentro de los 90 días hábiles posteriores a la terminación de la relación laboral.

ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Documentación necesaria

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) válido
  • Prueba de terminación laboral: telegrama, carta documento u otro documento oficial que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral.
  • Registro de actividad laboral: constancias de aportes y contratos previos, cuando ANSES lo requiera.
Bono de ANSES
Bono de ANSES.

Bono de ANSES.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Este subsidio puede tramitarse de manera presencial o a través de Internet. En el caso de la atención presencial, es obligatorio concurrir a una oficina de ANSES con todos los documentos requeridos; en cambio, para gestionarlo de forma digital, se deben seguir los siguientes procedimientos:

  • Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder al apartado de Atención Virtual.
  • Elegir la alternativa “Prestación por Desempleo”.
  • Especificar la modalidad de relación laboral y seguir los pasos que indica el sistema.
  • Cargar el DNI junto con los documentos requeridos y completar la declaración jurada solicitada.

