ANSES confirmó un bono para jubilados en noviembre 2025: de cuánto es

El Gobierno oficializó en la jornada de ayer martes 28 de octubre el bono extraordinario de $70.000 para noviembre mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo es no remunerativo, no tiene descuentos y no se computa para otros conceptos.

Con el incremento por movilidad de 2,01% para noviembre, el haber mínimo queda en $333.052,70. Sumando el bono, la mínima a cobrar será de $403.052,70 durante noviembre.

Jubilados y pensionados A través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, la Anses oficializó el pago del bono mensual para jubilados y pensionados. Con el nuevo aumento por inflación, la jubilación mínima se eleva a $333.052,70 y el total a cobrar será de $403.052,70. ¿Quiénes cobran el bono y cómo se paga? El bono de $70.000 se paga en forma automática a quienes cobren el haber mínimo. Si el ingreso previsional supera los $333.052,70 pero queda por debajo de $403.052,70, se liquidará un proporcional hasta alcanzar ese tope.

Serán beneficiarios: los jubilados y pensionados del SIPA a cargo de ANSES, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben pensiones no contributivas (vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, entre otras).

