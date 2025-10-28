martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 10:00
Economía.

ANSES confirmó un bono para jubilados en noviembre 2025: de cuánto es

ANSES oficializó el pago de un nuevo bono para jubilados y pensionados en noviembre de 2025. El refuerzo se sumará al aumento del 2,08% por inflación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bono para jubilados en noviembre

Bono para jubilados en noviembre

El Gobierno oficializó en la jornada de ayer martes 28 de octubre el bono extraordinario de $70.000 para noviembre mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo es no remunerativo, no tiene descuentos y no se computa para otros conceptos.

Lee además
ANSES.
País.

Cronograma pagos ANSES noviembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones
La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60.  
Economía.

ANSES: la buena noticia para los beneficiarios de la AUH en noviembre 2025

Con el incremento por movilidad de 2,01% para noviembre, el haber mínimo queda en $333.052,70. Sumando el bono, la mínima a cobrar será de $403.052,70 durante noviembre.

Jubilados y pensionados
A través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, la Anses oficializó el pago del bono mensual para jubilados y pensionados. Con el nuevo aumento por inflación, la jubilación mínima se eleva a $333.052,70 y el total a cobrar será de $403.052,70.

A través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, la Anses oficializó el pago del bono mensual para jubilados y pensionados. Con el nuevo aumento por inflación, la jubilación mínima se eleva a $333.052,70 y el total a cobrar será de $403.052,70.

¿Quiénes cobran el bono y cómo se paga?

El bono de $70.000 se paga en forma automática a quienes cobren el haber mínimo. Si el ingreso previsional supera los $333.052,70 pero queda por debajo de $403.052,70, se liquidará un proporcional hasta alcanzar ese tope.

Serán beneficiarios: los jubilados y pensionados del SIPA a cargo de ANSES, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben pensiones no contributivas (vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, entre otras).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma pagos ANSES noviembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

ANSES: la buena noticia para los beneficiarios de la AUH en noviembre 2025

Programa Hogar Mi ANSES: montos y fechas de cobro en noviembre 2025

Mi ANSES Programa Hogar: montos provincia por provincia

ANSES deposita hasta $322.000 a desempleados: los requisitos para recibir el pago

Lo que se lee ahora
ANSES.
País.

Cronograma pagos ANSES noviembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel