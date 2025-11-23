domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 09:10
Rugby.

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres

Este domingo 23 de noviembre, Los Pumas visitan a Inglaterra en Twickenham en el último test del año. Mirá a qué hora juegan y cómo verlo en vivo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Los Pumas llegan tras una remontada épica y buscan seguir invictos en su gira europea.

Los Pumas llegan tras una remontada épica y buscan seguir invictos en su gira europea.

image
image
Los convocados al partido frente a Inglaterra (Foto: X @lospumas)

Los convocados al partido frente a Inglaterra (Foto: X @lospumas)

Este domingo 23 de noviembre, la agenda deportiva tiene una cita marcada en rojo: Los Pumas se enfrentan a Inglaterra en Londres, en el último test match de la ventana internacional de noviembre y el cierre del año para el seleccionado argentino. El duelo se jugará en el Allianz Stadium de Twickenham, la catedral del rugby inglés, escenario de grandes batallas y un estadio que siempre impone respeto.

El partido está programado para las 13.10 (hora de la Argentina), lo que equivale a las 16.10 GMT. La transmisión comenzará media hora antes, a las 12.30, con la previa y todos los detalles desde Londres. Desde el país, los hinchas podrán seguir el encuentro en vivo por televisión a través de ESPN 2, y también por streaming en Disney+ Plan Premium, con relato y comentarios especiales para la región.

Los Pumas vs inglaterra
Los Pumas llegan tras una remontada épica y buscan seguir invictos en su gira europea.

Los Pumas llegan tras una remontada épica y buscan seguir invictos en su gira europea.

Último partido del año de Los Pumas

Será el último partido del año para Los Pumas, que llegan a este cierre en alza después de una gira positiva por Europa, con triunfos resonantes ante Gales y Escocia, incluida una remontada histórica en Edimburgo tras revertir un 0-21 para ganar 33-24. Ahora, el desafío es nada menos que Inglaterra en su casa, en un Twickenham donde cada punto se pelea como una final.

Del lado argentino, el entrenador Felipe Contepomi apuesta a consolidar el crecimiento del equipo y recupera piezas clave como Tomás Albornoz en la conducción, mientras que Inglaterra llega con una formación renovada, con nombres de peso como Elliot Daly y George Ford entre sus figuras. Para Los Pumas, el partido representa la oportunidad de coronar la ventana europea con un triunfo histórico y cerrar el 2025 dejando una señal fuerte de cara al próximo ciclo mundialista.

Con el horario definido, el estadio confirmado y las señales de TV y streaming garantizadas, el plan de domingo para los fanáticos del rugby está servido: almuerzo rápido, tele o celu a mano, y ojos puestos en Twickenham para ver si Los Pumas pueden domar, una vez más, al león inglés.

Los pumas
Los convocados al partido frente a Inglaterra (Foto: X @lospumas)

Los convocados al partido frente a Inglaterra (Foto: X @lospumas)

Formación de Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

El head coach Felipe Contepomi confirmó un equipo con varias modificaciones respecto del XV que venció a Escocia en Murrayfield. Vuelven nombres importantes en el pack y, sobre todo, en la conducción, con el regreso de Tomás Albornoz como apertura.

Los Pumas (XV titular)

  1. Thomas Gallo
  2. Julián Montoya (capitán)
  3. Pedro Delgado
  4. Guido Petti
  5. Pedro Rubiolo
  6. Juan Martín González
  7. Marcos Kremer
  8. Santiago Grondona
  9. Simón Benítez Cruz
  10. Tomás Albornoz
  11. Bautista Delguy
  12. Justo Piccardo
  13. Matías Moroni
  14. Rodrigo Isgró
  15. Juan Cruz Mallía (vicecapitán)

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Con este equipo, Argentina apuesta a un pack muy físico, con la dupla Petti–Rubiolo en la segunda línea y un back row que combina trabajo sucio (Kremer, Grondona) con despliegue y try (González). En los backs, la presencia de Albornoz busca darle más control y variantes al pie, mientras que Isgró, Delguy y Mallía le aportan desequilibrio y juego aéreo.

image

Formación de Inglaterra

Del otro lado, Steve Borthwick también movió el tablero luego del triunfo de la semana pasada ante los All Blacks. Hubo un cambio de último momento en el centro de la cancha y varias caras nuevas en el XV titular, aunque se mantiene la base del equipo que hilvanó una racha de diez victorias seguidas.

Inglaterra (XV titular)

  1. Ellis Genge
  2. Luke Cowan-Dickie
  3. Asher Opoku-Fordjour
  4. Maro Itoje (capitán)
  5. Alex Coles
  6. Guy Pepper
  7. Sam Underhill
  8. Ben Earl
  9. Ben Spencer
  10. George Ford
  11. Elliot Daly
  12. Max Ojomoh
  13. Henry Slade
  14. Immanuel Feyi-Waboso
  15. Freddie Steward

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.

Es una Inglaterra con mucho oficio en la conducción, encabezada por George Ford, y un pack que mezcla experiencia (Itoje, Underhill, Earl) con nuevas figuras como Pepper. En el fondo, nombres como Daly, Slade y Steward garantizan calidad en el juego aéreo y en el contraataque.

image

Cómo llegan los Pumas

Los Pumas llegan al cierre de la ventana con la confianza alta, tras dos victorias resonantes ante Gales y Escocia, incluida una remontada histórica en Edimburgo, donde pasaron de perder 0–21 a ganar 33–24. Ese triunfo fue calificado como una de las grandes reacciones del rugby internacional reciente.

Cómo llega Inglaterra

Inglaterra, por su parte, atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años: viene de ganarle a Nueva Zelanda y encadenar diez triunfos consecutivos, lo que la coloca como favorita en las apuestas para este domingo.

Historial entre ambos equipos

El historial en Twickenham muestra lo difícil del desafío: allí Argentina jugó 14 partidos, con tres triunfos, un empate y diez derrotas, contando duelos ante Inglaterra, Australia, Sudáfrica y Barbarians. Frente a la Rosa, los hitos más recordados son el empate 13–13 de 1978, la victoria 25–18 de 2006 y el triunfo 30–29 de 2022, también en Londres.

En los antecedentes más recientes entre ambos, la balanza viene inclinada para Inglaterra: en la ventana de julio de 2025, los europeos ganaron 35–12 en La Plata y luego se impusieron 22–17 en San Juan, en la última jugada, para quedarse con la serie en suelo argentino.

