Los Pumas golearon a Gales en Cardiff y refuerzan su sueño mundialista

Rugby Union - Autumn Internationals - Wales v Argentina - Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britain - November 9, 2025 Argentina's Geronimo Prisciantelli celebrates scoring a try with teammates Action Images via Reuters/Paul Childs
Desde el comienzo del partido, Argentina impuso su ritmo. En menos de diez minutos, ya marcó dos tries: primero por medio de Pedro Delgado tras maul y pick & go, y luego con un try de Gerónimo Prisciantelli, tras un excelente kick de Mateo Carreras. Aunque Gales reaccionó, la superioridad argentina se manifestó en momentos clave.
Impulsados por el aliento de su público, los locales igualaron el marcador gracias a las conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake. El partido se tornó equilibrado y disputado, hasta que una acción antideportiva de Ben Thomas, quien recibió tarjeta amarilla tras una patada desde el piso, permitió a Argentina recuperar la iniciativa. Un penal convertido por el fullback albiceleste devolvió la ventaja a los visitantes.
Superado ese momento de tensión, el equipo argentino retomó el control del juego y, aprovechando los espacios, sumó dos nuevos tries. Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras (este último tras una destacada patada de Pablo Matera) llevaron a Los Pumas al descanso con una ventaja de 31-14. La diferencia en el marcador reflejaba la eficacia y la jerarquía del conjunto sudamericano.
Gran triunfo de Los Pumas
Este triunfo tiene varios significados: primero, reafirma la capacidad del equipo dirigido por Felipe Contepomi para ganar fuera de casa frente a un rival histórico. Segundo, contribuye a su objetivo de mantenerse entre los seis mejores del ranking mundial, algo clave para el sorteo del Mundial. Y tercero, genera confianza para los próximos desafíos en esta gira de noviembre.
Formaciones
Gales
1. Rhys Carré, 2. Dewi Lake, 3. Keiron Assiratti, 4. Dafydd Jenkins, 5. Adam Beard, 6. Alex Mann, 7. Jac Morgan (C), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas, 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray. Entrenador: Steve Tandy
Ingresaron: ST: 4′ Nicky Smith, Archie Griffin y Louis Rees-Zammit x Carré, Assiratti y Rogers, 19′ Liam Belcher y Olly Cracknell x Lake y Morgan, 24′ Freddie Thomas y Jarrod Evans x Wainwright y Edwards, 35′ Kieran Hardy x Williams.
Los Pumas
1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9, Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi.
Ingresaron: ST: 5′ Thomas Gallo y Tomás Rapetti x Vivas y Delgado, 6′ Juan Cruz Mallía x Chocobares, 19′ Rodrigo Isgró x Carreras, Alemanno x Kremer, Santiago Grondona por Oviedo, 24′ Agustín Moyano por Benítez Cruz, 26′ Ignacio Ruiz x
Puntos en el primer tiempo
7′ try de Pedro Delgado convertido por Santiago Carreras (LP), 9′ try de Gerónimo Prisciantelli convertido por Santiago Carreras (LP), 14′ try de Tomos Williams convertido por Dan Edwards (G), 20′ try de Dewi Lake convertido por Dan Edwards (G), 30′ penal de Santiago Carreras (LP), 37′ try de Simón Benítez Cruz convertido por Santiago Carreras (LP), 39′ try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).
Puntos en el segundo tiempo
ST: 5′ Thomas Gallo y Tomás Rapetti x Vivas y Delgado, 6′ Juan Cruz Mallía x Chocobares, 19′ Rodrigo Isgró x Carreras, Alemanno x Kremer, Santiago Grondona por Oviedo, 24′ Agustín Moyano por Benítez Cruz, 26′ Ignacio Ruiz x Montoya.
Amonestados: PT: 27′ Ben Thomas (G). ST: 4′ Tomas Williams (G).
Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)
Estadio: Principality, Cardiff
Próximos partidos de Los Pumas
Los próximos partidos de Los Pumas serán ante Escocia y luego frente a otro rival de peso europeo, en lo que se conoce como la ventana internacional de noviembre. Este calendario exigente permitirá al seleccionado argent ino afinar detalles, corregir errores y demostrar consistencia.
Aunque el juego no fue perfecto —fueron varios los momentos de imprecisión y altibajos—, la victoria por 24 puntos deja en claro que Argentina tuvo una versión madura. “La diferencia de calidad fue evidente”, comentó la prensa sobre el partido. Ahora, queda consolidar esa versión ante Escocia y otros tests antes del Mundial.