Sub 17 Argentina golea a Fiyi. (AFA) Con una goleada histórica, Argentina Sub 17 venció 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del grupo

La Selección Argentina Sub 17 cerró la fase de grupos del Mundial de Qatar con una actuación impecable. Los dirigidos por Diego Placente golearon 7-0 a Fiyi y avanzaron a los 16avos de final como líderes del Grupo D, consolidando una campaña perfecta que invita a soñar con lo más alto.

Con un dominio absoluto desde el arranque, Argentina marcó diferencias desde el minuto 17, cuando Uriel Ojeda abrió el marcador tras un rebote dentro del área. A partir de allí, todo fue celeste y blanco: Mateo Martínez amplió con un doblete (30’ y 44’), dejando al conjunto nacional 3-0 arriba al descanso y con el control total del juego.

#Sub17 Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC



@Argentina 7 (Uriel Ojeda x3, Mateo Martínez x2, Santiago Silveira y Ravuso Sukabula e/c) #Fiyi 0



En el complemento, el equipo no bajó la intensidad y volvió a mostrar su ambición ofensiva. Ojeda, figura del encuentro, anotó dos más (57' y 88') para completar su hat-trick, mientras que Santiago Silveira (89') y un gol en contra de Ravuso Fou (91') sellaron la goleada por 7-0.

Con esta victoria, los juveniles argentinos sumaron puntaje ideal en la primera fase: 3-2 ante Bélgica, 1-0 frente a Túnez y esta contundente victoria sobre Fiyi. De esta manera, la Albiceleste terminó como líder invicta del grupo y uno de los equipos más goleadores del torneo.

“El grupo está muy comprometido y cada partido muestra su crecimiento. Ahora empieza lo más lindo del Mundial”, expresó Diego Placente tras el triunfo, destacando la solidez del plantel y el trabajo colectivo que se viene consolidando desde el debut. Lo que viene para la Selección Con la clasificación asegurada, Argentina jugará los 16avos de final entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Si avanza, los octavos se disputarán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final el jueves 27 a las 13:00 (hora argentina). La Sub 17 argentina llega con confianza, fútbol y contundencia. Con figuras jóvenes que despiertan ilusión, el sueño de un nuevo título mundial en categorías juveniles parece estar más vivo que nunca.

