domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2025 - 17:42
Futbol.

Con una goleada histórica, Argentina Sub 17 venció 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del grupo

El equipo de Diego Placente venció 7-0 a Fiyi y se clasificó puntero a los 16avos del Mundial Sub 17 de Qatar. Ojeda y Martínez fueron las figuras.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sub 17 Argentina golea a Fiyi. (AFA)

Sub 17

Argentina golea a Fiyi. (AFA)

Con una goleada histórica, Argentina Sub 17 venció 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del grupo

Con una goleada histórica, Argentina Sub 17 venció 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del grupo

Lee además
Todo lo que hay que saber sobre la organización del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.
Fútbol.

Mundial Sub 17 de Qatar 2025: todo lo que tenés que saber
Boca le gano a River 2 a 0
Fútbol.

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate en La Bombonera

Con un dominio absoluto desde el arranque, Argentina marcó diferencias desde el minuto 17, cuando Uriel Ojeda abrió el marcador tras un rebote dentro del área. A partir de allí, todo fue celeste y blanco: Mateo Martínez amplió con un doblete (30’ y 44’), dejando al conjunto nacional 3-0 arriba al descanso y con el control total del juego.

Embed

Show de goles y clasificación asegurada de la Sub 17

En el complemento, el equipo no bajó la intensidad y volvió a mostrar su ambición ofensiva. Ojeda, figura del encuentro, anotó dos más (57’ y 88’) para completar su hat-trick, mientras que Santiago Silveira (89’) y un gol en contra de Ravuso Fou (91’) sellaron la goleada por 7-0.

Con esta victoria, los juveniles argentinos sumaron puntaje ideal en la primera fase: 3-2 ante Bélgica, 1-0 frente a Túnez y esta contundente victoria sobre Fiyi. De esta manera, la Albiceleste terminó como líder invicta del grupo y uno de los equipos más goleadores del torneo.

“El grupo está muy comprometido y cada partido muestra su crecimiento. Ahora empieza lo más lindo del Mundial”, expresó Diego Placente tras el triunfo, destacando la solidez del plantel y el trabajo colectivo que se viene consolidando desde el debut.

Lo que viene para la Selección

Con la clasificación asegurada, Argentina jugará los 16avos de final entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Si avanza, los octavos se disputarán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final el jueves 27 a las 13:00 (hora argentina).

La Sub 17 argentina llega con confianza, fútbol y contundencia. Con figuras jóvenes que despiertan ilusión, el sueño de un nuevo título mundial en categorías juveniles parece estar más vivo que nunca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub 17 de Qatar 2025: todo lo que tenés que saber

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate en La Bombonera

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vive el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Los Pumas golearon a Gales en Cardiff y refuerzan su sueño mundialista

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Lo que se lee ahora
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo será el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir.   video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Principio de incendio.
Controlado.

Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel