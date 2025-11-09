Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

La cantante británica, de ascendencia albanesa, fue invitada por la dirigencia del club xeneize y presenció el encuentro junto a su equipo de seguridad. La escena se volvió viral en minutos: una estrella internacional, en el templo boquense, con la “albiceleste” puesta.
Dua Lipa en la Bombonera
De "El Monumental" a "La Bombonera"
La presencia de Dua Lipa en la cancha se dio después de dos conciertos multitudinarios en el Estadio Monumental, donde convocó a más de 50 000 personas cada noche. En el cierre de su gira por Sudamérica, la artista decidió quedarse un día más en Buenos Aires para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino antes de continuar hacia Chile.
En las horas previas al partido, los rumores sobre su aparición circularon con fuerza. Incluso, la cuenta oficial de River Plate publicó fotos de la cantante con la camiseta del club, generando confusión y memes en redes sociales. Finalmente, fue vista en el palco 5 de La Bombonera, acompañada por dirigentes de Boca y luciendo los colores nacionales.
“Dua Lipa con los colores más lindos”, escribió el club xeneize en sus redes junto a una imagen de la artista sonriendo con la camiseta argentina.
Dua Lipa por Buenos Aires
El paso de Dua Lipa por Buenos Aires marcó la tercera visita de la artista al país y su primera visita a un Super clásico
De “De música ligera” al Superclásico
El paso de Dua Lipa por Buenos Aires dejó huella. En sus recitales, rindió homenaje a la música local: una noche interpretó “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, y en la otra versionó el clásico “De música ligera” de Soda Stereo. Gestos que encendieron al público y reforzaron su conexión con la audiencia argentina.
Esta fue la tercera visita de la artista al país. En 2017 debutó como telonera de Coldplay, en 2022 presentó su Future Nostalgia Tour en el Campo de Polo y, este 2025, regresó para dos shows en River Plate. Luego, cerró su estadía con un toque muy argentino: el Superclásico en La Bombonera, entre cantos, fotos y ovaciones.