domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 16:04
Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Tras un día con algunos problemas, Franco Colapinto terminó 15to en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el 15to lugar, luego de atravesar por algunos problemas, con accidentes incluidos, tras largar en el puesto decimosexto y ganar solo una posición, sin poder encontrar un ritmo sostenido.

De cara a la próxima temporada, Franco Colapinto llegará con 27 Grandes Premios disputados.

Los primeros

En una apasionante carrera disputada en el circuito de Interlagos, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Brasil y amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto de McLaren dominó con autoridad, mostrando un ritmo sólido y una gran estrategia en boxes que le permitió cruzar primero la bandera a cuadros. Fue en el marco de una competencia que contó con una multitud presente

El joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completó una destacada actuación al ubicarse segundo, mientras que Max Verstappen (Red Bull), que había partido desde los boxes tras una sanción técnica, logró una notable remontada hasta alcanzar el tercer puesto, completando el podio.

Por su parte, Oscar Piastri (McLaren) finalizó quinto, luego de recibir una penalización por provocar una colisión durante las primeras vueltas. La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.

Franco Colapinto sigue

La permanencia del argentino en la Fórmula 1 ya es oficial: Alpine anunció que continuará formando equipo con Pierre Gasly para la temporada 2026. El argentino se sumó a la escudería francesa a inicios de 2025 procedente de Williams, y asumió la titularidad tras los primeros seis Grandes Premios en reemplazo de Jack Doohan.

El ejecutivo italiano había señalado previamente que el único rival directo de Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 sería el estonio Paul Aron, piloto que aún no ha debutado oficialmente en la Fórmula 1, aunque ya participó en varias sesiones de entrenamientos libres. Briatore también indicó que la confirmación formal de los alineamientos llegaría entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

