Los Pumas vencieron 33-24 a Escocia en Edimburgo y aseguraron ser cabeza de serie para el Mundial 2027

La Selección argentina de rugby cerró una tarde épica en Edimburgo. Los Pumas derrotaron 33-24 a Escocia en el estadio de Murrayfield y consiguieron un triunfo fundamental que no solo fortalece el proyecto de Felipe Contepomi, sino que define uno de los objetivos más importantes del año: ser cabeza de serie en el Mundial 2027, que se disputará en Australia.

El partido comenzó cuesta arriba. Argentina tuvo un primer tiempo deslucido, con problemas en el manejo , desconexiones en ataque y dificultades para sostener el ritmo de un rival que se hizo fuerte con su juego de fases cortas y precisión en el contacto. Escocia llegó al descanso con una ventaja justa ante un equipo argentino que no encontraba estabilidad ni profundidad ofensiva.

Pero la segunda parte mostró otra versión de los Pumas. Contepomi realizó ajustes en el pack, fortaleció la defensa en primera línea y ordenó un plan más directo. El quiebre llegó tras una tarjeta amarilla para Escocia, que dejó espacios que Argentina aprovechó con madurez y contundencia. Con posesión, presión y velocidad, el equipo argentino hilvanó una serie de tries que cambiaron por completo el desarrollo del encuentro .

image

La remontada no solo revirtió el marcador; también confirmó el carácter competitivo de un equipo que, pese a los altibajos, sostiene una identidad basada en la intensidad, la paciencia y la ejecución en momentos clave.

Un triunfo con impacto mundialista

Gracias a esta victoria, Argentina mantiene el sexto lugar del ranking de World Rugby, sumando 85.30 puntos, lo que le garantiza ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027. Se trata de un paso vital para la planificación a largo plazo: evitar en fase de grupos a las grandes potencias —Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra o Francia— puede modificar por completo el escenario competitivo inicial.

El ranking continúa liderado por Sudáfrica, seguida por Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra y Francia.

image

Contepomi consolida su proceso

Este triunfo se suma al obtenido la semana pasada frente a Gales y fortalece el arranque del ciclo Contepomi, quien asumió con un fuerte respaldo interno y el desafío de sostener el legado de un equipo habituado a competir ante los mejores del mundo. La respuesta dentro de la cancha parece ir en la dirección correcta: un plantel sólido, recambio en posiciones clave y una estructura cada vez más estable.

image

El último desafío del año

Los Pumas cerrarán su ventana internacional el domingo 23 de noviembre, cuando se midan ante Inglaterra desde las 13.10 (hora argentina). Será el test match final de una gira que dejó señales alentadoras y que permite soñar con un 2026 de consolidación rumbo al gran objetivo: Australia 2027.