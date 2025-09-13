Los Pumas le ganaron a Australia y siguen en carrera en el Rugby Championship

Los Pumas le ganaron a Australia

La selección argentina de rugby, Los Pumas, logró un triunfo agónico por 28 a 26 ante Australia y se tomó revancha de la caída sufrida la semana pasada frente al mismo rival, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship.

El equipo conducido por Felipe Contepomi mostró carácter, resistencia y eficacia para sumar su segundo éxito en el torneo. El comienzo del partido fue favorable a los argentinos: Santiago Carreras abrió el marcador con un penal a los 3 minutos y, poco después, el capitán Julián Montoya interceptó una pelota para apoyar el único try albiceleste en su partido número 50 con la cinta. Con la conversión de Carreras, Los Pumas retomaron la ventaja y se fueron al descanso 19-7 arriba, mostrando solidez en defensa y gran efectividad con el pie.

Los Pumas firmes En el segundo tiempo, Carreras siguió ampliando diferencias hasta poner el marcador 25-7. Sin embargo, una tarjeta amarilla al propio Carreras cambió el rumbo del partido: Australia aprovechó la superioridad numérica y descontó con tries de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu. Este último volvió a apoyar en el cierre y, con la conversión de James O’Connor, los Wallabies se pusieron a solo dos puntos (28-26).

Los Pumas le ganaron a Australia Los Pumas le ganaron a Australia Pese al asedio final, Los Pumas defendieron con uñas y dientes el resultado y sellaron un valioso triunfo como visitantes. Carreras fue la gran figura con 23 puntos anotados, mientras que Montoya aportó el único try del equipo. Con esta victoria y la goleada de Sudáfrica 43-10 ante Nueva Zelanda, Los Pumas quedaron cuartos en la tabla con 9 unidades, a dos de los Wallabies y a una de Springboks y All Blacks. El historial entre ambos seleccionados ahora marca 29 triunfos australianos, 10 argentinos y 3 empates en 42 enfrentamientos. Cómo sigue el calendario El seleccionado argentino continuará su camino en el Rugby Championship enfrentando a Sudáfrica el 27 de septiembre en Durban, y luego disputará la revancha ante los Springboks el 4 de octubre en el Twickenham Stadium de Londres.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.