sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 11:50
Deportes.

Los Pumas perdieron por poco contra Australia en Rugby 2025

Los Pumas de Argentina cayó 28-24 ante Australia en un partido clave del Rugby Championship 2025, pero mostraron lucha y se llevaron un punto bonus defensivo.

Los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada

Los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada

Los Pumas tuvieron un vibrante duelo contra Australia en la tercera fecha del Rugby Championship 2025, disputado en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. El seleccionado argentino mostró gran solidez y determinación, aunque terminó cayendo por un ajustado 28-24 en la última jugada del partido.

Lee además
Colapinto largará en el lugar 18º en el Gran Premio de Monza
Clasificación.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1
Gimnasiade Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

Argentina sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, pero la reacción física y la presión constante de los Wallabies australiana se impusieron en los minutos finales. En la última jugada del partido, Angus Bell marcó un try que revirtió el marcador y definió el triunfo local, dejando a los albicelestes con un sabor amargo pese al punto bonus defensivo obtenido.

WALLABIES

Cómo llegaron los Pumas a este encuentro

El torneo para Argentina comenzó con dos desafíos en casa frente a los All Blacks neozelandeses. Tras una derrota inicial por 41-24 en Córdoba, Los Pumas hicieron historia al conseguir una victoria inédita en Buenos Aires al vencer a Nueva Zelanda 29-23, un logro histórico que alentó las expectativas para el resto del certamen.

LOS PUMAS 6

Compromisos pendientes

El próximo compromiso de Los Pumas será el sábado 13 de septiembre en el Sydney Football Stadium, en un duelo clave para seguir sumando en el Rugby Championship. Luego, el 27 de septiembre visitarán Sudáfrica en Durban, y el 4 de octubre cerrarán su gira internacional enfrentando a Inglaterra en el icónico Twickenham Stadium.

Australia representa un rival especial para Argentina en esta competencia: desde que Los Pumas lograron su primer triunfo sobre los Wallabies en Mendoza en 2014, hubo varias victorias memorables, incluyendo la contundente goleada 67-27 en Santa Fe en la edición 2024, demostrando que el cruce sudamericano oceánico es siempre una batalla épica y de alto nivel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

El duro comunicado de Independiente contra Alejandro Domínguez tras la descalificación

El emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido de Eliminatorias en Argentina

Nicolas Otamendi anunció que ante Venezuela jugó su último partido en Argentina

Lo que se lee ahora
Colapinto largará en el lugar 18º en el Gran Premio de Monza
Clasificación.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

Eugenia Quevedo. video
Rumores.

Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial. video
Iglesia católica.

Canonización de Carlo Acutis: dónde verla, quién fue y qué hizo

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel