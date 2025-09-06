Los Pumas perdieron por poco contra Australia en Rugby 2025

Los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada

Los Pumas tuvieron un vibrante duelo contra Australia en la tercera fecha del Rugby Championship 2025, disputado en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. El seleccionado argentino mostró gran solidez y determinación, aunque terminó cayendo por un ajustado 28-24 en la última jugada del partido.

Argentina sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, pero la reacción física y la presión constante de los Wallabies australiana se impusieron en los minutos finales. En la última jugada del partido, Angus Bell marcó un try que revirtió el marcador y definió el triunfo local, dejando a los albicelestes con un sabor amargo pese al punto bonus defensivo obtenido.

WALLABIES Cómo llegaron los Pumas a este encuentro El torneo para Argentina comenzó con dos desafíos en casa frente a los All Blacks neozelandeses. Tras una derrota inicial por 41-24 en Córdoba, Los Pumas hicieron historia al conseguir una victoria inédita en Buenos Aires al vencer a Nueva Zelanda 29-23, un logro histórico que alentó las expectativas para el resto del certamen.

Por su parte, Australia había arrancado con una victoria histórica contra Sudáfrica (38-22 en Johannesburgo), aunque los Springboks se cobraron revancha en su siguiente encuentro imponiéndose 30-22. También, en esta tercera fecha, Nueva Zelanda ganó 24-17 en Eden Park ante Sudáfrica, manteniendo la pelea abierta en el torneo.

LOS PUMAS 6 Compromisos pendientes El próximo compromiso de Los Pumas será el sábado 13 de septiembre en el Sydney Football Stadium, en un duelo clave para seguir sumando en el Rugby Championship. Luego, el 27 de septiembre visitarán Sudáfrica en Durban, y el 4 de octubre cerrarán su gira internacional enfrentando a Inglaterra en el icónico Twickenham Stadium. Australia representa un rival especial para Argentina en esta competencia: desde que Los Pumas lograron su primer triunfo sobre los Wallabies en Mendoza en 2014, hubo varias victorias memorables, incluyendo la contundente goleada 67-27 en Santa Fe en la edición 2024, demostrando que el cruce sudamericano oceánico es siempre una batalla épica y de alto nivel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.