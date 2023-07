Rugby Championship: victoria de Los Pumas ante Australia

Los Pumas lograron un gran triunfo ante Australia en una nueva fecha del Rugby Championship. Fue con un try de Juan Martín Gonzáles sobre el final del partido.

Los Pumas lograron recuperarse en el Rugby Championship con una resonante victoria ante Australia en la mañana de hoy. El triunfo fue 34 a 31 con un try que llegó en el atardecer del partido de la mano de Juan Martín Gonzáles.

El equipo argentino venia de sufrir una dura derrota como local ante el poderoso equipo de Nueva Zelanda y hoy no sólo logro volver a sumar para mantenerse expectante en la competencia, también mostró muy bueno momentos de juego para terminar quedándose con el juego y el marcador después de dominar varias veces el score.

El partido

Hoy el encuentro ante Australia que finalizó en un ajustado 34 a 31 se jugó en el CommBank Stadium, en Sídney. El combinado nacional concretó su primer triunfo en el Rugby Championship, completada la segunda fecha. En el otro duelo de la jornada, Nueva Zelanda venció a Sudáfrica, vigente campeón mundial, por 35 a 20.

Lucio Cinti, victoria de Los Pumas ante Australia

Los Pumas tuvieron mucha actitud y pese a estar a dos minutos del final con un resultado adverso, no se rindieron y lograron un agónico try para quedarse con su primer triunfo en la edición 2023 del Rugby Championship. Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries marcados por el rosarino Rodrigo De la Fuente, el capitán Julián Montoya, Mateo Carreras y Juan Martín González.

árbitro (2).jpg

El fullback Emiliano Boffelli sumó dos penales y cuatro conversiones. Para Australia, sumaron con los tries alcanzados por Len Ikitau, Nic White y Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase y Quade Cooper alcanzó un penal y cuatro conversiones.

En el otro duelo de la jornada, Nueva Zelanda venció a Sudáfrica, vigente campeón mundial, por 35 a 20. El partido se jugó en el Eden Park de Auckland, y los All Blacks pueden consagrarse campeones el 29 del actual cuando por la tercera fecha visiten a Australia en el Melbourne Cricket Ground.