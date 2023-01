Rugby.. Los Pumas 7s son Campeones del Circuito Mundial de Seven

Los Pumas 7s vencieron a los All Blacks y se consagraron campeones en el Circuito Mundial de Seven.

Hoy, en Nueva Zelanda, Los Pumas ganaron 14-12 en la final del Circuito Mundial de Seven a los dueños de casa, los All Blacks, cuya tierra es una de las mecas de este deporte. El elenco de la Unión Argentina de Rugby (UAR) se adjudicó una etapa del Circuito Mundial de Seven por cuarta vez en la historia.