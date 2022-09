Rugby.. Los Pumas perdieron vs. Sudáfrica con buena imagen

Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship con una derrota. Si bien los Springboks se impusieron por 38-21 en Durban, el seleccionado levantó la imagen. Con este resultado, y ya que el local no pudo ganar por 39, los All Blacks salieron campeones.

Esto es así porque en la madrugada, le ganaron 40-14 a Australia y por eso dejaron ese margen para que los sudafricanos intentaran quedarse con el título con una goleada que no ocurrió.

El saldo en esta edición 2022 es positivo porque logró un histórico triunfo ante los All Blacks como visitantes, además de una victoria contundente contra Australia en San Juan. Si bien no pudo respaldar esas dos grandes actuaciones en el resto de los partidos, sí firmó su mejor rendimiento desde lo estadístico con 9 puntos.

Los Pumas se despiden con buena imagen

Más allá de que se posicionaron en la última colocación de la tabla mejoraron los números del 2018 y 2020 cuando cerraron el camino con 8 unidades. En el 2018 sumaron 2 victorias (32-19 vs. Sudáfrica en Mendoza y 23-19 vs. Australia en Gold Coast), mientras que en el 2020 acumularon un triunfo (25-15 vs. Nueva Zelanda en Sydney) y dos igualdades en un certamen especial que tuvo sólo tres naciones ya que Sudáfrica se bajó a raíz de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

El seleccionado nacional de rugby también se repuso de un 2021 que terminó con 0 puntos producto de 6 derrotas, un hecho que sólo se había dado en el 2017 con la misma performance negativa.

Más allá de la buena cosecha de puntos, no hay que pasar por alto que los representantes argentinos tenían la chance de llegar a la última fecha peleando por el título pero perdieron en Avellaneda por 36-20 también contra los Springboks.