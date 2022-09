Los Pumas se enfrentarán con los All Blacks este sábado

A pesar de las críticas que recibieron los All Blacks tras esa derrota ante Argentina, su entrenador, Ian Foster, confirmó que repetirá el XV. "Para aquellos que quieren sangre, supongo que no la hemos dado”, dijo y explicó agregó que no quiere que sus jugadores se sientan amenazados. "Si juegas con miedo, restringes tus opciones, restringes tu forma de pensar y lo que realmente sucede es que no logras que tu juego funcione", señaló.

La caída ante Los Pumas en agosto es la cuarta de los seis partidos jugados por el seleccionado de Nueva Zelanda en lo que va del año. El único cambio que Foster hará para mañana será en el banco de suplentes, donde ingresarán Brodie Retallick, Beauden Barrett, Dane Coles y Dalton Papali'i.

Los Pumas (1).jpg Los Pumas se impusieron ante los All Blacks por 25 a 18 por primera vez en Nueva Zelanda el pasado 27 de agosto.

Hora y TV del partido de los All Blacks vs. Los Pumas

El encuentro por la cuarta fecha del Rugby Championship se jugará en el Waikato Stadium maorí de la ciudad de Hamilton. Comenzará desde las 4.05 (hora argentina) y será emitido por ESPN y Star+.

Argentina es líder del torneo con nueve puntos junto a Australia. Le siguen Nueva Zelanda con cinco y Sudáfrica con cuatro.

Los equipos

Los Pumas

1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (capitan), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Santiago Grondona, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Tomas Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Santiago Cordero, 12- Matías Orlando, 13- Matías Moroni, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallia.

Suplentes: Santiago Socino; Mayco Vivas; Eduardo Bello; Matias Alemanno; Juan Martin Gonzalez; Gonzalo Bertranou; Benjamin Urdapilleta; Lucio Cinti.

All Blacks

1- Ethan de Groot, 2- Samisoni Taukei'aho, 3- Tyrel Lomax, 4- Sam Whitelock, 5- Scott Barret, 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (capitan), 8- Ardie Savea, 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo'unga, 11- Caleb Clarke, 12- David Havili, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Jordie Barrett.

Suplentes: Dane Coles; George Bower; Fletcher Newell; Brodie Retallick; Dalton Papali'i; Finlay Christie; Beauden Barrett; Quinn Tupaea.