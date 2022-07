Rugby: Los Pumas cayeron 29-6 con Escocia en Salta

En una jornada especial por el día de la Independencia y cargada de expectativa para ver uno de los deportes que mas convoca, Los Pumas perdieron 29-6 con Escocia en el segundo partido de la serie, los visitantes anotaron tres tries y se quedaron con el triunfo. Pero eso no importo para que en la provincia de Salta se viva una tarde vibrante con el mejor Rugby.

El estadio Padre Martearena de la provincia de Salta, con 22.000 entradas a la venta, estaba lleno de personas, familias y fanáticos de este deporte que no se quisieron perder el minuto a minuto de este partido.

image.png Rugby: Los Pumas cayeron con Escocia 29-6

Los Pumas

Julián Montoya, el capitán argentino, se lamentó por las jugadas de ataque que los Pumas no pudieron traducir en puntos, ya sea por errores de manejo o por mérito de la defensa escocesa. “Hay un montón de cosas a mejorar. Las veces que llegamos a 22 no pudimos concretar”, dijo Montoya a los medios Y agregó: “Hay que mirar para adentro. Muchas cosas bien y muchas cosas por mejorar. Cada vez que llegaron a 22 nos marcaron muy fácil y eso no puede pasar. Cada partido buscamos mejorar y ganar”. La serie, entonces, se definirá el sábado que viene en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Escocia

Grant Gilchrist, el capitán escocés, tras la victoria de su equipo ante los Pumas, que deja la serie entre ambos equipos igualada: “Estoy muy orgulloso de los chicos. Teníamos que ser mejores. Nos preparamos muy bien. Teníamos la presión de jugar bien para no perder la serie. En el segundo tiempo hicimos un click. Nuestros esfuerzos defensivos fueron espectaculares”, afirmó.

VIDEO LOS PUMAS - TJ.mp4