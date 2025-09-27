sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 15:08
Rugby.

Rugby Championship: Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y quedaron sin chances de título

Los Pumas sufrieron una dura derrota 67-30 frente a los Springboks en Durban y quedaron sin chances en el Rugby Championship 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Argentina no pudo en su visita a los Springboks en Durban: fue derrota 67-30 para Los Pumas por la quinta fecha del Rugby Championship.

Argentina no pudo en su visita a los Springboks en Durban: fue derrota 67-30 para Los Pumas por la quinta fecha del Rugby Championship.

La ilusión de Los Pumas en el Rugby Championship llegó a su fin. El seleccionado argentino de rugby cayó por un contundente 67-30 ante los Springboks en Durban y quedó sin chances matemáticas de pelear por el título del torneo.

El comienzo fue alentador para los dirigidos por Felipe Contepomi. Con el pie de Santiago Carreras y el try de Santiago Chocobares, Argentina llegó a estar en ventaja y se fue al descanso apenas dos puntos por debajo (25-23), lo que alimentaba las esperanzas de un gran golpe en tierras sudafricanas.

Sin embargo, el complemento fue totalmente diferente. Los locales hicieron pesar su potencia física y su velocidad, apoyando cuatro tries en los primeros 25 minutos del segundo tiempo que terminaron por sentenciar el partido.

Sacha Feinberg-Mngomezulu fue la gran figura de la tarde, liderando el ataque sudafricano con una actuación descollante. Los Springboks, con esta victoria, siguen al acecho de los All Blacks en la lucha por el campeonato.

Del lado argentino, Contepomi destacó el esfuerzo del equipo, pero reconoció que los errores defensivos y la falta de precisión en el complemento fueron determinantes.

Los Pumas




Los Pumas no pudieron con Sudáfrica y se despidieron del Rugby Championship

Con esta derrota, Los Pumas quedan fuera de la pelea por el título, pero buscarán revancha la próxima semana cuando vuelvan a enfrentarse a Sudáfrica. El partido se disputará el sábado 4 de octubre a las 10 (hora argentina) en Twickenham, Londres, donde Argentina será local.

La expectativa está puesta en cerrar el Rugby Championship de la mejor manera y comenzar a preparar el plantel para los

