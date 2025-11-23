Estudiantes de Río Cuarto ganó 2-0 a Deportivo Madryn en la primera final

Estudiantes de Río Cuarto venció a Madryn en la primera final

Estudiantes de Río Cuarto dio un paso firme hacia el ascenso a la Liga Profesional tras vencer como local 2-0 a Deportivo Madryn en la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional. El partido se disputó con arbitraje correcto de Darío Herrera, árbitro que dirigirá la próxima final de Copa Libertadores. Los goles fueron anotados por Tomás González y Juan Antonini, claves para que el León del Imperio tome ventaja, la cual intentará mantener en la revancha.

Como llegaron a la final Este duelo final llegó tras una intensa lucha de ambos equipos durante la temporada. Deportivo Madryn venía en busca de revancha, tras perder el ascenso directo frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y tuvo que superar duros desafíos desde las fases previas del Reducido, superando a Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto eliminó en su camino a Patronato, Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Caseros, mostrando solidez y un rendimiento destacado en condición de local.

El partido en Río Cuarto fue muy disputado. Tomás González abrió el marcador a los 17 minutos del segundo tiempo, rompiendo la paridad y cortando la resistencia de Madryn. Más adelante, en una jugada de perseverancia, el recién ingresado Fontana recuperó un balón que parecía perdido y con una media chilena habilitó a Juan Antonini para el segundo tanto. El León del Imperio se adjudicó un resultado valioso antes de la revancha que será el próximo domingo en el Estadio Abel Sastre, en Chubut.

RIO CUARTO2 Que puede pasar en la segunda final Si Deportivo Madryn logra ganar ese partido por dos goles, el ascenso se definirá en tiempo suplementario y penales, lo cual mantiene la expectativa y la tensión hasta la última instancia. Este enfrentamiento es crucial para ambos equipos, ya que representa la ocasión de alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino después de largos períodos.

El buen arbitraje, la calidad de juego individual y colectivo, y la gestión táctica del director técnico Iván Delfino fueron decisivas para que Estudiantes dé este paso inicial con ventaja y confianza. De cara al partido decisivo en Chubut, la gloria del ascenso está al alcance, pero la final promete emociones hasta el último minuto.

