Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural

Un choque entre una camioneta y una moto ocurrido este sábado cerca de las 18.30, en Ciudad Cultural, una zona poco transitada donde suelen practicar conductores que están aprendiendo a manejar, dejó como saldo a un motociclista asistido en el lugar y una causa abierta para determinar cómo se produjo el impacto.

Cómo fue el choque entre una camioneta y la moto De acuerdo a los primeros datos, tras el choque el conductor de la moto salió despedido casi 10 metros sobre la calzada. El automovilista descendió de inmediato del vehículo para asistirlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron personal policial y una ambulancia del SAME, que evaluaron el estado del motociclista y ordenaron las primeras medidas. En principio, y según las versiones iniciales, no se habrían registrado heridas de gravedad, aunque se aguardaban estudios más precisos.

Zona de práctica y causas en investigación Vecinos señalaron que se trata de un sector donde no circulan muchos vehículos, pero que es utilizado con frecuencia por conductores nuevos para aprender a manejar, lo que vuelve clave establecer cómo se dieron las maniobras previas al impacto.

Por el momento, no se conocen las causas exactas del choque y el hecho quedó caratulado como accidente de tránsito en investigación, a la espera de peritajes, testimonios y el relevamiento de la escena para reconstruir lo sucedido. En la última semana hubo en Jujuy un muerto cada 28 horas por accidentes TodoJujuy.com pudo acceder al reporte de siniestralidad de la provincia correspondiente al período del 14 al 21 de noviembre, en el que se refleja que hubo una persona fallecida cada 28 horas en los últimos siete días. En ese lapso, en los 72 siniestros viales ocurridos se registraron 40 lesionados y 6 personas fallecidas.

