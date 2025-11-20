Una nueva resolución de la CNV permite que adolescentes de 13 a 17 años accedan a más fondos comunes de inversión, siempre con supervisión de adultos responsables.

Adolescentes de 13 a 17 años ya pueden entrar a fondos de acciones y bonos

Con la Resolución General 1091 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) , los adolescentes de 13 a 17 años pueden invertir en una gama más amplia de fondos comunes de inversión abiertos . Esto incluye fondos que toman exposición a acciones, bonos y otros activos financieros , siempre dentro del sistema regulado y a través de cuentas a su nombre supervisadas por sus representantes legales.

En términos simples, ya no quedan restringidos solo al “plazo fijo del mercado de capitales” (los Money Market), sino que pueden sumar fondos que siguen al mercado de renta variable o de renta mixta. La idea oficial es que los chicos tengan más herramientas para ahorrar e invertir de manera guiada , y que vayan incorporando educación financiera desde temprano.

Desde 2023 , con la RG 977 , los jóvenes de 13 a 17 años solo podían invertir en Fondos Comunes de Inversión Abiertos Money Market .

Esos fondos se usan como una alternativa muy conservadora:

Invierten en instrumentos de corto plazo y bajo riesgo.

Se usan sobre todo para “estacionar” dinero, con liquidez casi inmediata.

Esa fue la primera puerta de entrada de los menores al mercado de capitales: podían tener una subcuenta comitente a su nombre (habilitada por otra norma, la RG 1023) y participar únicamente de esos productos de bajo riesgo, siempre con la intervención de sus padres o tutores.

Con la nueva resolución, se amplía el menú, pero se mantiene la lógica de acceso gradual; primero dinero “casi en efectivo”, ahora fondos que se mueven con el mercado pero siguen siendo carteras diversificadas y reguladas.

Edades, cuentas y controles: cómo se opera

Para operar, la clave es la edad y el rol de los adultos:

Pueden acceder los adolescentes de 13 a 17 años .

La cuenta se abre en el mercado de capitales a nombre del menor , pero siempre como subcuenta vinculada a un adulto (representante legal).

Toda operación (suscripción, rescate, cambio de fondo) debe hacerse con intervención y autorización de los representantes legales .

Las ALyC (sociedades de Bolsa) y bancos que ofrezcan estos productos deben adaptar sus controles, formularios y validaciones para identificar que se trata de operaciones de un menor.

La CNV insiste en que el acceso es “temprano pero guiado”: no se trata de que un chico pueda entrar solo a comprar y vender cualquier cosa desde el celular, sino de que pueda participar de inversiones simples, transparentes y supervisadas.

Qué instrumentos se habilitan y cuáles siguen prohibidos

Lo que se habilita ahora:

Fondos Comunes de Inversión Abiertos que pueden invertir en Acciones. Bonos. Instrumentos que repliquen índices o cestas de activos. Carteras diversificadas de renta fija y renta variable.



Lo que sigue prohibido para menores de 13 a 17 años, incluso con sus padres

Fondos Comunes de Inversión Cerrados .

Fondos abiertos exclusivos para Inversores Calificados (productos complejos, de alto riesgo o con montos mínimos muy altos).

Es decir, se abre el juego dentro de un rango de productos considerados aptos para público general, pero se mantiene cerrado el acceso a los vehículos más sofisticados y riesgosos, que siguen reservados a inversores con más espalda y experiencia.

¿Por qué el Gobierno impulsa este cambio?

La CNV plantea varios objetivos

Educación financiera : que los adolescentes aprendan qué es ahorrar, diversificar, asumir riesgos razonables y pensar a mediano plazo.

Autonomía progresiva : el derecho argentino reconoce que, a medida que crece, un menor puede ir tomando ciertas decisiones con acompañamiento adulto.

Mercado de capitales más inclusivo: incorporar desde temprano a las nuevas generaciones a un mercado formal y regulado, frente a un mundo donde ya operan con billeteras virtuales, cripto y otras herramientas.

El organismo además remarca que todo esto va de la mano de controles y trazabilidad: cada movimiento queda registrado, las entidades están supervisadas y los adultos responsables deben acompañar, informar y validar las decisiones de inversión.