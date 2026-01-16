viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 16:29
Economía.

Argentina terminó el 2025 con superávit fiscal antes del próximo control del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó el superávit en sus redes; el dato será clave para las negociaciones con el FMI en febrero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Antes de la revisión del FMI, el Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal.

Antes de la revisión del FMI, el Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal.

El Gobierno terminó el 2025 con un superávit primario de $11.769.219 millones, lo que representa el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), según comunicó este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo. Este resultado cobra relevancia de cara a la reanudación de las conversaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será en febrero.

El saldo fiscal favorable se debió a un superávit primario de $11.769.219 millones registrado en diciembre. Gracias a este rendimiento, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el año con un superávit financiero aproximado del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 1,4% del PBI.

Antes de la revisión del FMI, el Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal.

El mensaje de Luis Caputo en redes para informar el superávit de 2025

“Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”, dijo Luis Caputo.

El titular de Economía señaló que durante 2025 el gasto primario se ubicó un 27% por debajo del nivel de 2023 ajustado por inflación. Además, destacó que esta disminución se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”, mencionando específicamente la AUH y la Tarjeta Alimentar.

En cuanto a los ingresos, durante diciembre el Estado percibió $12.068.871 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 22,3%. Dentro de ese total, los recursos tributarios aumentaron 24,8% respecto del mismo mes del año pasado.

Antes de la revisión del FMI, el Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal.

El comportamiento positivo se explicó en gran medida por el crecimiento de los Derechos de Importación, que registraron un aumento del 43,3% interanual, acompañado por el impuesto sobre Débitos y Créditos, que alcanzó el mismo nivel de expansión.

Asimismo, se observaron incrementos destacados en los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un crecimiento del 31,1%, mientras que Ganancias subió 28,4% y el IVA neto de reintegros creció 26%.

Superávit: los números del sector público, privado y subsidios

Las transferencias corrientes totalizaron $4.222.622 millones, reflejando un incremento interanual del 29,7%. Dentro de este segmento, las dirigidas al sector privado registraron un aumento de $870.190 millones, equivalente a un suba del 35,3%.

Antes de la revisión del FMI, el Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal.

En tanto, las transferencias corrientes hacia el sector público durante diciembre sumaron $843.172 millones, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al mismo período del año anterior.

Finalmente, los subsidios económicos totalizaron $957.213 millones, registrando un incremento del 13,4% respecto al año anterior. Dentro de este rubro, los apoyos correspondientes al sector energético crecieron 12,1%, mientras que los destinados al transporte experimentaron un aumento de 19,7% interanual.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

El ancla fiscal se sigue reflejando en el Presupuesto

“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PIB”, concluyó el Ministro de Economía.

