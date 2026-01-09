Javier Milei afirmó que dará a Estados Unidos "el apoyo que requiera" contra Venezuela

El presidente, Javier Milei, sostuvo este viernes nuevamente que Estados Unidos “liberó a Venezuela" e indicó que el Gobierno Nacional está dispuesto a brindar “el apoyo que requieran” a las acciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.

Política internacional. La agenda de Javier Milei en el primer tramo de 2026: a dónde viajará

En un extenso diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, el mandatario abordó temas de política regional, economía, relaciones exteriores y el futuro de las reformas en el país.

La situación en Venezuela dominó la primera parte de la conversación donde Javier Milei calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura narcoterrorista” y lo comparó con el castrismo de los años 70, señalando que el socialismo del siglo XXI busca instalarse desde la vía democrática, pero termina generando regímenes totalitarios.

Según el mandatario argentino, el régimen venezolano "ha perdido legitimidad al desconocer los resultados electorales y mantenerse en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas".

javier milei Javier Milei y el mensaje de por fin de año

Apoyo a Estados Unidos con los ataques a Venezuela

Consultado sobre la posibilidad de apoyar una acción militar en el país caribeño, Milei respondió: “Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación”. Además, el mandatario fue enfático y manifestó:

Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo

Cuando Oppenheimer le preguntó por el tipo de apoyo que podría ofrecer Argentina ante una eventual operación internacional, Milei respondió: “El que me requieran”, y aclaró que hasta el momento no ha recibido pedido formal alguno, pero que evaluará las opciones si se presentan.

Relaciones regionales y el surgimiento de un bloque “pro libertad”

A lo largo de la entrevista, Milei destacó la conformación de un grupo de países en la región que, según él, están "despertando del relato sensiblero del socialismo del siglo XXI". El Jefe de Estado mencionó que ya existen conversaciones con diez países para avanzar hacia un bloque orientado a las ideas de la libertad y a enfrentar el avance del socialismo.

“No tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso”, afirmó. El canciller Quirno se encuentra a cargo de la articulación de este grupo, que podría tener su primer encuentro formal durante el primer trimestre de 2026.

El Gobierno quiere evitar la volatilidad cambiaria para sostener la desinflación. Javier Milei

Política exterior: vínculo con Estados Unidos, China e Israel

Por otro lado, Milei profundizó sobre la relación estratégica con Estados Unidos. Destacó el papel de la administración norteamericana en el apoyo a Argentina frente a la crisis financiera y descartó que existieran contrapartidas ocultas, como concesiones en minerales o políticas migratorias.

Argentina es un aliado de Estados Unidos, Estados Unidos decidió darnos su apoyo. Es lo que está ocurriendo. Argentina es un aliado de Estados Unidos, Estados Unidos decidió darnos su apoyo. Es lo que está ocurriendo.

El mandatario también abordó la política hacia China y señaló que, aunque el país asiático es un “gran socio comercial”, la alianza geopolítica de Argentina es con Estados Unidos e Israel. Confirmó que está planificando un viaje a ambos países en 2026 y que el canciller definirá si incluye una visita a Ucrania como gesto hacia el presidente Volodímir Zelenski.