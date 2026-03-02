Javier Milei visitará Tucumán el 19 de marzo y participará del Foro Económico del NOA

El próximo 19 de marzo, Javier Milei visitará Tucumán en una jornada que combinará actividad institucional y despliegue partidario. La presencia fue confirmada por la Fundación Federalismo y Libertad, organizadora del Foro Económico del NOA (FENOA), donde Milei será uno de los principales oradores.

Anuncio. Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

La apertura del encuentro estará a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo y contará además con la participación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán. El foro reunirá a empresarios, directivos y académicos del norte argentino y será un espacio clave para que el Presidente profundice su mensaje sobre reformas estructurales y rumbo económico.

Además de su exposición en el ámbito institucional, Milei encabezará el denominado “Tour de la Gratitud” en la ciudad de Yerba Buena, una caravana con impronta política que buscará agradecer el respaldo electoral obtenido en la provincia.

En la actividad participarán también Karina Milei y los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con el objetivo de fortalecer la estructura del oficialismo en Tucumán.

Expectativas en el sector privado

El FENOA 2026 se presenta como un espacio de debate sobre las políticas públicas y económicas del Noroeste argentino. Con la confirmación de la asistencia presidencial, el evento congrega la atención de los sectores productivos locales.

Durante la jornada, las cámaras empresariales esperan definiciones concretas por parte del jefe de Estado respecto al futuro de las economías regionales, el esquema impositivo vigente y las proyecciones de inversión en materia de infraestructura para el norte del país.