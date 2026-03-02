martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 18:59
País.

Javier Milei visitará Tucumán el 19 de marzo y participará del Foro Económico del NOA

El Presidente participará del Foro Económico del NOA, donde expondrá ante empresarios sobre su plan de reformas, y luego encabezará una caravana en Yerba Buena.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

Javier Milei.

El próximo 19 de marzo, Javier Milei visitará Tucumán en una jornada que combinará actividad institucional y despliegue partidario. La presencia fue confirmada por la Fundación Federalismo y Libertad, organizadora del Foro Económico del NOA (FENOA), donde Milei será uno de los principales oradores.

Lee además
Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner
Congreso.

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández
Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

La apertura del encuentro estará a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo y contará además con la participación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán. El foro reunirá a empresarios, directivos y académicos del norte argentino y será un espacio clave para que el Presidente profundice su mensaje sobre reformas estructurales y rumbo económico.

Caravana en Yerba Buena

Además de su exposición en el ámbito institucional, Milei encabezará el denominado “Tour de la Gratitud” en la ciudad de Yerba Buena, una caravana con impronta política que buscará agradecer el respaldo electoral obtenido en la provincia.

Javier Milei
Javier Milei.

Javier Milei.

En la actividad participarán también Karina Milei y los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con el objetivo de fortalecer la estructura del oficialismo en Tucumán.

Expectativas en el sector privado

El FENOA 2026 se presenta como un espacio de debate sobre las políticas públicas y económicas del Noroeste argentino. Con la confirmación de la asistencia presidencial, el evento congrega la atención de los sectores productivos locales.

Durante la jornada, las cámaras empresariales esperan definiciones concretas por parte del jefe de Estado respecto al futuro de las economías regionales, el esquema impositivo vigente y las proyecciones de inversión en materia de infraestructura para el norte del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Carolina Moisés habló sobre el discurso de Javier Milei: "Fue muy violento"

Entre críticas, reformas y defensa del plan económico, Javier Milei abrió el periodo de sesiones ordinarias

Lo que se lee ahora
Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026
Representante.

Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel