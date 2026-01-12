lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 18:47
País.

Javier Milei lanzó su cuenta en inglés con un superhéroe libertario, pero se la suspendieron

El Presidente presentó “General AnCap”, una caricatura inspirada en sus ideas anarcocapitalistas. A las pocas horas, la cuenta fue bloqueada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto del personaje creado para difundir el video.

Foto del personaje creado para difundir el video.

Lee además
Planea viajar a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en el primer tramo de 2026.
Política internacional.

La agenda de Javier Milei en el primer tramo de 2026: a dónde viajará
Durante la negociación del acuerdo comercial, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. 
Política.

Javier Milei reafirmó la alineación geopolítica con EE.UU y descartó un quiebre comercial con China

El anuncio se realizó desde la cuenta oficial del mandatario, donde Milei invitó a sus seguidores a unirse a sus nuevas redes en inglés. “Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, escribió el Presidente, junto a un video protagonizado por el personaje General AnCap, que lo representa como un superhéroe que combate a “la casta” y al “gasto público”.

El clip incluye imágenes de su campaña presidencial, su encuentro con Donald Trump y su show musical en el Movistar Arena, combinadas con una estética de cómic animado.

Embed

La suspensión del perfil

La cuenta, que había sido lanzada durante la mañana del lunes, fue suspendida alrededor de seis horas después.

Hasta el momento, no se conocieron los motivos oficiales de la suspensión por parte de X, la red propiedad de Elon Musk, aunque algunos usuarios especularon con posibles infracciones a las normas de identidad o contenido automatizado.

Antecedentes de “General AnCap”

El personaje del General AnCap no es nuevo en el universo de Milei. Antes de llegar al poder, el actual Presidente ya había utilizado esa figura en videos y memes donde se mostraba como un héroe que lucha contra el intervencionismo estatal y los impuestos.

El nombre proviene de la abreviatura de “anarcocapitalismo”, corriente ideológica que el mandatario reivindica como base de su pensamiento político y económico.

El lanzamiento de la cuenta incluyó un video que rápidamente se viralizó, donde se lo ve al superhéroe libertario en acción. La pieza combina humor, referencias culturales y política, en la línea del estilo comunicacional que caracteriza al Presidente y su equipo digital.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La agenda de Javier Milei en el primer tramo de 2026: a dónde viajará

Javier Milei reafirmó la alineación geopolítica con EE.UU y descartó un quiebre comercial con China

Javier Milei afirmó que dará a Estados Unidos "el apoyo que requiera" contra Venezuela

Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

Argentina respaldó a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro: el comunicado oficial

Lo que se lee ahora
panico en la costa atlantica de bs. as. por una ola gigante que dejo un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel