Javier Milei reafirmó la alineación geopolítica con EE.UU y descartó un quiebre comercial con China

Después de que el presidente Javier Milei expresara su apoyo al accionar de EE.UU en Venezuela y a la captura del exmandatario Nicolás Maduro , rechazó que ese respaldo pusiera en riesgo o modificara —de alguna manera— las relaciones económicas de Argentina con China . “ Yo no voy a romper lazos comerciales con China” , afirmó con firmeza.

Durante su gestión, el mandatario ha intentado fortalecer los vínculos políticos con Washington y con su líder, Donald Trump , pero subrayó que eso no debe confundirse con lo puramente comercial. “Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial” , explicó Milei en una charla con el canal de streaming Neura.

Además, trató de evitar malentendidos o interpretaciones equivocadas al enfatizar: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”. Aun así, el mandatario destacó que mantener esos lazos no compromete su relación con el presidente de Estados Unidos . Para justificar su postura, señaló: “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China . Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos ”.

El presidente explicó que “ Trump está rediseñando el orden mundial. Y se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica ”. En ese contexto, añadió que “parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.

Milei aseguró que la estrategia de Trump generó un reordenamiento geopolítico.

Según su visión, el presidente norteamericano habría accionado estratégicamente para generar un reacomodamiento de fuerzas, y agregó que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”. Asimismo, remarcó: “Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica”.

Javier Milei y una mirada geopolítica de Venezuela y el rol de Estados Unidos

Ante una pregunta sobre el accionar de Estados Unidos en Venezuela, el jefe de Estado avaló la intervención al sostener que el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo una dictadura. En ese sentido, fue más allá al describirlo como “un narcoestado terrorista, que exportó, el terrorismo”. Y amplió: “Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”.

javier milei - nicolas maduro.jpg

En esa línea, trajo a colación los vínculos que mantenía ese gobierno con Irán y Hezbollah, así como la asistencia operativa brindada a Hamas. También aludió a la importancia estratégica que ese entramado tenía en materia de inteligencia para Cuba, y remarcó que, de las 40 víctimas fatales del ataque, 32 pertenecían a las fuerzas armadas cubanas.

En cuanto a las versiones que señalan un supuesto interés de Estados Unidos en los yacimientos petroleros venezolanos, Milei cuestionó con dureza esa interpretación y sostuvo: “todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”.

En sintonía con ese planteo, Milei recuperó una expresión de la actriz venezolana Catherine Fulop, a la que definió como “brillante”: “No me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad”. A partir de esa cita, remarcó que la defensa de las libertades individuales debe prevalecer por sobre cualquier debate vinculado al control de los recursos energéticos de Venezuela.

maduro milei.jpg

Narcotráfico, derechos humanos y la crítica a la izquierda

Bajo esa lógica, el presidente afirmó que la intervención de Estados Unidos apuntó a desarticular el uso de la estructura logística de PDVSA con fines ligados al narcotráfico. Desde su perspectiva, el accionar norteamericano estuvo motivado principalmente por la lucha contra el tráfico de drogas, y no exclusivamente por intereses relacionados con el petróleo.

En ese marco, cuestionó duramente a un sector de la izquierda al sostener que carece de rigor intelectual y recurre a planteos engañosos, ya que —según su interpretación— perdió la discusión en el plano de las ideas. A partir de ello, afirmó que apelan a estrategias discursivas orientadas a deslegitimar y estigmatizar a quienes piensan distinto.

Javier Milei y Donald Trump Javier Milei y Donald Trump.

Asimismo, advirtió que no se puede minimizar la magnitud de los abusos a los derechos humanos, las prácticas de tortura y los mecanismos de represión, mencionando casos emblemáticos como El Helicoide, un antiguo centro comercial transformado en uno de los establecimientos penitenciarios más severos del chavismo.

También trajo a colación la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien habría sido encarcelado bajo la acusación de un supuesto delito de espionaje.