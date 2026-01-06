Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

Tras el operativo estadounidense en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , salió al cruce de las críticas y volvió a apuntar contra el chavismo y contra Nicolás Maduro , quien fue capturado durante una intervención. El mandatario calificó como exitosas las acciones militares y reafirmó su postura con duros cuestionamientos.

En declaraciones públicas, Trump aseguró que el líder venezolano “es un tipo que mató a millones de personas” y afirmó que “el chavismo cerrará el centro de torturas en Caracas”. Al evaluar la intervención, sostuvo que fue “brillante” en términos tácticos y que Maduro es “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.

“Ha matado -Nicólas Maduro- a millones de personas” y ha dirigido torturas desde el poder. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó.

“Es impresionante la operación que se hizo el sábado, no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos. Pudimos cortar la electricidad de todo el país, de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas y lo agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”.

traslado de nicolás maduro (1)

Además, Trump también insistió en que Nicolás Maduro mantenía un aparato represivo en pleno centro de la capital venezolana “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente. Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”.

Finalmente, destacó el poderío militar de su país durante un acto partidario, donde remarcó la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses: “Estados Unidos volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz, el más feroz del mundo. Nadie puede con nosotros, nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros, nadie tiene la calidad de nuestras armas”.